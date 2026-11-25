JawaPos.com - Proyek pembangunan jalur kereta Trans-Kalimantan di Kalimantan Timur memasuki babak baru. PT Nusa Investama Utama resmi menggandeng raksasa konstruksi perkeretaapian asal China, China Railway Engineering Corporation (CREC), melalui penandatanganan Framework Agreement atau perjanjian kerangka kerja di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Dikutip RM.id (Jawa Pos Group), Kolaborasi ini menjadi langkah awal merealisasikan proyek strategis transportasi berbasis rel yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan dirancang menggunakan skema investasi swasta murni atau business-to-business (B-to-B), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penandatanganan bertajuk East Kalimantan, Indonesia Transportation Railway Project – Signing Ceremony Framework Agreement tersebut berlangsung di Jakarta Marriott Hotel Gelora, Jakarta Pusat, dan disaksikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Hadir pula Pimpinan Jhonlin Group Haji Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dan Pimpinan PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP) Group Dewi Kam, yang keduanya tercatat dalam jajaran manajemen PT Nusa Investama Utama.

Sejumlah pejabat dan pelaku usaha lainnya turut menghadiri seremoni tersebut, di antaranya Minister Konselor Bidang Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar China Li Hongwei, Presiden CREC International Engineering Company Zhang Yongkang, serta jajaran petinggi PT Nusa Investama Utama. Acara itu dihadiri sekitar 300 pelaku usaha.

Menhub Dudy Purwagandhi menyambut positif langkah konkret tersebut. Dia menyebut, penguatan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa merupakan bagian dari arahan dan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Dudy berharap, proyek ini tidak hanya berkembang di Kalimantan Timur, tetapi juga terhubung ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga provinsi lainnya sebagai bagian dari visi besar Trans-Kalimantan Railway.

"Pengembangan jaringan tersebut diharapkan mampu menghadirkan transportasi massal antarkota, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong alih teknologi bagi tenaga kerja lokal," ujarnya.

Melalui penandatanganan Framework Agreement, PT Nusa Investama Utama dan CREC menyepakati kerangka awal untuk mematangkan berbagai aspek proyek, meliputi kajian teknis, studi kelayakan (feasibility study), tata ruang, lingkungan, keselamatan, hingga skema pelaksanaan pembangunan.

Dibangun Bertahap, Dimulai dari Kalimantan Timur

Pembangunan jaringan kereta Trans-Kalimantan direncanakan dimulai dari Kalimantan Timur sebelum dikembangkan secara bertahap ke provinsi lainnya.

Pada tahap awal, jalur kereta akan diarahkan untuk menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, jaringan tersebut direncanakan diperluas ke Kalimantan Selatan dan wilayah lain di Pulau Kalimantan.

Pengembangan bertahap ini diharapkan menjadi fondasi terbentuknya jaringan perkeretaapian regional yang saling terhubung.

Kereta Trans-Kalimantan dirancang memiliki fungsi ganda, yakni melayani angkutan penumpang sekaligus barang. Untuk penumpang, jaringan kereta diharapkan menjadi alternatif perjalanan antarkota dan antarprovinsi yang lebih nyaman, terjadwal, dan efisien.

Sementara di sektor logistik, kereta api berpotensi menjadi tulang punggung baru distribusi komoditas dan produk industri di Kalimantan.

Selama ini, sebagian besar distribusi barang masih bergantung pada angkutan truk melalui jaringan jalan raya.

Dengan kapasitas angkut yang besar, kereta api diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman barang, khususnya komoditas dalam volume besar.

Kehadiran jalur rel juga berpotensi mengurangi beban jalan raya, menekan biaya pemeliharaan infrastruktur jalan, serta memperlancar distribusi logistik.

Pengembangan jaringan kereta ini juga diproyeksikan membuka peluang tumbuhnya kawasan industri, pergudangan, pusat distribusi, dan aktivitas ekonomi baru di sekitar jalur maupun stasiun.

Dengan demikian, manfaat proyek diharapkan tidak hanya dirasakan pengguna kereta, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat di sepanjang koridor pembangunan.

Pengembangan Trans-Kalimantan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas jaringan perkeretaapian nasional.

Presiden sebelumnya telah mengungkapkan rencana pembangunan dan perluasan jaringan kereta api di sejumlah pulau besar Indonesia, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.

Transportasi berbasis rel menjadi salah satu strategi untuk menekan biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Pembangunan kereta api tidak hanya dipandang sebagai proyek transportasi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat daya saing ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.