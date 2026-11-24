JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) fokus pada pembangunan irigasi untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Upaya ini sekaligus mewujudksn swasembada pangan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan irigasi sekaligus memanfaatkan bendungan, serta meningkatkan produktivitas dan luas tanam. Program ini sudah dibahas bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (24/11).

Dody mengatakan, koordinasi rutin digelar untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Salah satunya yakni mengoptimalisasi bendungan yang telah dibangun.

"Sejak awal kami terus berkoordinasi bagaimana agar swasembada pangan yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo bisa sukses. Bendungan-bendungan yang belum memiliki jaringan irigasi juga menjadi perhatian. Kami ingin infrastruktur yang sudah dibangun bisa memberikan manfaat optimal untuk mendukung pertanian," ujar Dody.

Menurutnya, swasembada pangan tidak cukup dengan berorientasi capaian produk dalam satu tahun. Penguatan infrastruktur perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan air terjaga.

"Yang kami inginkan, swasembada pangan ini tidak hanya ada pada 2026, kemudian hilang pada tahun berikutnya. Harus terus berlanjut pada 2027 dan seterusnya. Kementerian PU mendukung melalui infrastruktur yang dibutuhkan agar para petani bisa meningkatkan frekuensi tanam dan produktivitasnya," imbuhnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PU mendorong optimalisasi infrastruktur sumber daya air, mulai dari bendungan, jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier sesuai kewenangan dan kebutuhan penanganannya. Konektivitas antarinfrastruktur tersebut menjadi penting agar air yang tersedia dapat dialirkan secara efektif hingga ke area persawahan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian.

Selain optimalisasi jaringan irigasi yang telah tersedia, dukungan juga diarahkan pada wilayah pertanian yang masih mengandalkan air hujan atau lahan tadah hujan. Pemanfaatan sumber air alternatif dan pompanisasi dapat dioptimalkan sesuai kondisi setempat untuk memperluas peluang pertanaman. Langkah ini perlu disinergikan dengan pengaturan pola tanam dan kesiapan sarana pendukung pertanian.

Ke depan, Kementerian PU bersama Kementerian Pertanian akan memperkuat kolaborasi melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Strategi intensifikasi atau quick win diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan infrastruktur pertanian yang telah tersedia, termasuk peningkatan produktivitas lahan. Sementara itu, strategi ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan luas lahan sawah dan pengembangan potensi areal pertanian baru.

Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, program ketahanan pangan harus dioptimalkan. Dengan begitu, target swasembada pangan bisa tercapai.