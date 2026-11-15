Jasa Marga Pastikan Jalur Fungsional Tol Jogja–Bawen dan Jogja–Solo Beroperasi saat Nataru



JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengecek kesiapan jalur fungsional Jalan Tol Yogyakarta–Bawen dan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo. Kedua ruas tol ini akan beroperasi fungsional pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Jasa Marga bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rinie memimpin langsung proses peninjauan lokasi. Mereka memastikan agar jalur aman untuk pengendara.

Pada Jalan Tol Jogja–Bawen, Jasa Marga menyiapkan Seksi 1 Yogyakarta–Banyurejo sepanjang 8,80 KM dan Seksi 6 Ambarawa–Bawen sepanjang 4,98 KM untuk pengoperasian fungsional. Berdasarkan data per Oktober 2026, progres konstruksi kedua seksi tersebut telah mencapai 100 persen.

Sementara itu, pada Jalan Tol Jogja–Solo, Segmen Kartasura–Prambanan sepanjang 30,15 KM telah beroperasi. Untuk Nataru, Jasa Marga juga menyiapkan tambahan jalur fungsional pada Paket 1.2B Prambanan–Purwomartani sepanjang 12,23 KM dengan progres konstruksi 86,79 persen, serta Paket 2.2B Trihanggo–Junction Sleman sepanjang 3,25 KM dengan progres konstruksi 89,71 persen per Oktober 2026.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menilai kedua ruas tol ini bisa meningkatkan konektivitas masyarakat. Terlebih jalur tersebut banyak menghubungkan ke destinasi wisata.

“Jogja–Bawen ini juga punya peran sebagai tol wisata karena semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau destinasi wisata. Sementara itu, kawasan Jogja–Solo ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada akhir pekan. Karena itu, kesiapan kedua ruas ini penting menjelang libur Nataru,” ujar Anggia.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menegaskan, pihaknya terus mengakselerasi penyelesaian Jalan Tol Jogja–Bawen dan Jogja–Solo.

Menjelang libur Nataru, percepatan pembangunan kedua ruas dibarengi dengan persiapan jalur fungsional yang mengutamakan keselamatan pengguna jalan, termasuk di jalan nasional yang terhubung dengan kedua ruas tol tersebut.

“Kami mengantisipasi peningkatan arus kendaraan dengan mengutamakan keselamatan dalam penyiapan jalur fungsional. Bersama para pemangku kepentingan, kami memastikan kesiapan jalur yang akan dilalui masyarakat, termasuk jalan nasional yang terhubung dengan kedua ruas tol,” kata Rivan.

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan selama melintasi jalur fungsional tersebut, Jasa Marga menyiagakan ekosistem pemantauan lalu lintas yang terintegrasi. Layanan operasional ini didukung penuh oleh pusat kendali Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), kamera CCTV, Dynamic Message Sign (DMS), hingga kesiapan petugas Call Center 133 dan bantuan armada operasional lapangan berupa mobile reader.

Jasa Marga juga menyiapkan rest area fungsional di KM 19A pada ruas Jogja–Solo untuk mendukung kebutuhan istirahat dan pelayanan pengguna jalan.

“Kami berharap jalur fungsional Jogja-Bawen dan Jogja-Solo dapat membantu membagi arus kendaraan menuju destinasi wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah selama libur Nataru. Bersama kepolisian, kami mengantisipasi potensi kepadatan di sepanjang perjalanan, mulai dari akses masuk, jalur fungsional yang dilalui, hingga titik pertemuan arus dengan jalan nasional," tutup Rivan.