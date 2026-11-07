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Penulis: Sabik Aji Taufan
Minggu, 8 November 2026 | 00.56 WIB

Kerap Dilanda Banjir, Peninggian Jalan Pantura Semarang–Demak Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026

Pekerjaan peninggian badan jalan pada jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, tepatnya jalan nasional ruas Semarang-Demak. (Kementerian PU) - Image

Pekerjaan peninggian badan jalan pada jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, tepatnya jalan nasional ruas Semarang-Demak. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pekerjaan peninggian badan jalan pada jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, tepatnya jalan nasional ruas Semarang-Demak selesai pada 15 Desember 2026. Daerah ini diketahui kerap dilanda banjir rob.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pengerjaan ditargetkan selesai tepat waktu. Sehingga pada periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Kementerian PU terus melakukan penanganan dan peningkatan kualitas jalan nasional, terutama pada jalur strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistic,” kata Dody, Sabtu (7/11). 

Proyek ini meliputi peninggian badan jalan ruas Kaligawe arah Demak setinggi 1 meter dengan panjang 1,12 km. Kemudian penanganan ruas Simpang 3 Trengguli–Batas Kabupaten Demak/Kudus sepanjang 2,50 km, mencakup penanganan badan jalan, penghamparan lapis perkerasan (layer 2), pengecoran beton, serta pelebaran bahu jalan pada titik-titik yang memerlukan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Moch Iqbal Tamher mengatakan, pekerjaan peningkatan jalan di kawasan Kaligawe terus berjalan. Pengaturan lalu lintas dilakukan di lokasi untuk mengurangi kepadatan kendaraan.

“Pelaksanaan pekerjaan jalan di ruas Kaligawe arah Semarang telah dimulai. Pengecoran rigid beton FS 45 sudah terlaksana 1.000 m³ dari total 4.800 m³. Pelaksanaan pekerjaan di Kaligawe juga terus dikoordinasikan dengan Lantas Semarang agar arus lalu lintas tetap lancar dan terkendali,” jelasnya.

Selain peninggian badan jalan, penanganan di Kaligawe juga dilengkapi pembangunan sistem pengendalian banjir secara berlapis. Salah satunya melalui pemasangan turap beton atau Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) sepanjang 8 meter di sisi Sungai Tenggang. Struktur tersebut berfungsi memperkuat tebing sungai dan mendukung sistem pengendalian air di kawasan Kaligawe. 

Untuk mempercepat pengaliran air dari badan jalan, Kementerian PU juga membangun sodetan permanen di kawasan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) sepanjang sekitar 228 meter, dengan lebar 4 meter dan kedalaman 2,5 meter. Saluran tersebut dirancang untuk mengalirkan air dari Jalan Nasional Kaligawe menuju Kolam Retensi Unissula, sebelum selanjutnya dipompa menuju Kolam Retensi Terboyo.

Kolam Retensi Terboyo yang terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir kawasan Semarang memiliki panjang tanggul 6,55 km dan luas layanan sekitar 189 hektare. Infrastruktur tersebut dilengkapi enam unit pompa axial vertical berkapasitas masing-masing 5 m³/detik serta dua unit pompa submersible berkapasitas masing-masing 500 liter/detik. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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