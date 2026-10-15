Logo JawaPos
HomeInfrastruktur
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Kamis, 15 Oktober 2026 | 20.18 WIB

Gratis 2 Pekan, Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Dilintasi 231 Ribu Kendaraan

Gerbang Tol Kraksaan. (PT JPB) - Image

Gerbang Tol Kraksaan. (PT JPB)

JawaPos.com - Sebanyak 231.692 kendaraan melintasi Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Segmen Gending-Paiton selama dua pekan tanpa tarif alias gratis.

"Selama masa sosialisasi, kami mencatat antusiasme pengguna jalan yang sangat tinggi dalam memanfaatkan Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton," terang Manager Sumber Daya Manusia dan Umum (SDMU) PT JPB, Hima Jaya, Kamis (15/10).

Hima menjelaskan, berdasarkan data akumulasi lalu lintas dua arah, selama periode gratis dua pekan tersebut, arus kendaraan di Gerbang Tol (GT) Paiton tercatat paling tinggi yakni mencapai 156.085 kendaraan keluar dan masuk.

Sementara itu, untuk GT Kraksaan mencatatkan arus keluar dan masuk sebanyak 75.607 kendaraan. Mayoritas pengguna jalan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi atau Golongan I.

Hima mengatakan, selain mengurai kepadatan di jalur Pantura nasional, keberadaan tol ini terbukti memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan.

Waktu tempuh dari Probolinggo menuju Besuki via jalur arteri yang sebelumnya memakan waktu hingga 2 jam, kini dapat dipangkas menjadi sekitar 1 jam 15 menit saja.

Hima melanjutkan, mulai 14 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB, tarif tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton telah resmi diberlakukan sesuai ketentuan pemerintah. Penetapan tarif resmi ini merujuk pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7683/KPTS/Mn/2026.

"Kami memastikan seluruh layanan operasional telah disiagakan penuh," ujar Hima.

Guna menjaga kelancaran lalu lintas pasca-pemberlakuan tarif, Hima mengimbau para pengendara untuk selalu memastikan kecukupan saldo uang elektronik (e-toll), menggunakan kartu yang sama saat tap-in dan tap-out, serta selalu menjaga kondisi fisik pengemudi maupun kendaraan tetap prima.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Asal Gas! Ini 7 Tips Sederhana agar Motor Lebih Irit BBM - Image
Otomotif

Jangan Asal Gas! Ini 7 Tips Sederhana agar Motor Lebih Irit BBM

Kamis, 17 September 2026 | 22.57 WIB

Kecelakaan Maut BYD M6 di Jakbar Libatkan 5 Kendaraan, dari Innova hingga Honda Vario - Image
Jabodetabek

Kecelakaan Maut BYD M6 di Jakbar Libatkan 5 Kendaraan, dari Innova hingga Honda Vario

Selasa, 8 September 2026 | 03.37 WIB

Pakar Otomotif Sarankan Abu Vulkanik yang Menempel di Kendaraan segera Dibersihkan, Ini Alasannya - Image
Otomotif

Pakar Otomotif Sarankan Abu Vulkanik yang Menempel di Kendaraan segera Dibersihkan, Ini Alasannya

Selasa, 8 September 2026 | 01.29 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore