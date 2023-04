Arus Balik Kedua, 545.980 Kendaraan Belum Kembali ke Jabodetabek

JawaPos.com – Rekayasa lalu lintas jalur satu arah (one way) kembali digunakan untuk mengurai puncak arus balik gelombang kedua. Sejak Sabtu (29/4) pukul 14.30 WIB, Jasa Marga memberlakukan one way mulai Km 188 gerbang tol (GT) Palimanan jalan tol Cipali hingga Km 72 Cikampek.

Kebijakan tersebut diambil menyusul meningkatnya volume lalu lintas kendaraan dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Baik berdasar hasil pantauan visual CCTV maupun laporan petugas kepolisian. Sistem one way diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan atau bergantung situasi lapangan. ”Pemberlakuan rekayasa lalu lintas berupa one way ini atas diskresi kepolisian,” ungkap Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana.

Dalam perkembangannya, sejak tadi malam pukul 20.35, ruas one way diperpanjang mulai dari Km 414 GT Kalikangkung (Semarang).

Berdasar data Jasa Marga, sejak H+1 hingga H+5 Lebaran 2023, sebanyak 1.054.020 kendaraan kembali ke wilayah Jabodetabek dari jumlah prediksi arus balik sebanyak 1,6 juta kendaraan. Sehingga masih ada sekitar 545.980 kendaraan yang belum kembali ke Jabodetabek. Diperkirakan, puncak arus balik kedua terjadi pada Minggu-Senin (30 April-1 Mei).

Cuaca Berkabut, Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Sempat Ditutup

Di sisi lain, puncak arus balik gelombang kedua di penyeberangan Jawa–Bali juga diprediksi terjadi hari ini (30/4) dan besok (1/5). ”Waktu kepadatan yang dominan itu terjadi di atas pukul 21.00 WIB sampai pukul 02.00–03.00 WIB,” ujar General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Muhammad Yasin.

Data Posko Ketapang, kata Yasin, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Bali mulai H-10 hingga H+5 Lebaran tercatat 456.509 orang. Naik 7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 426.401 orang. Untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 111.659 unit. Meningkat 8 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 103.425 unit.

Sementara itu, dilansir dari Radar Banyuwangi, aktivitas operasional di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk sempat melakukan buka tutup karena cuaca buruk. Hujan deras dan kondisi berkabut menjadi penyebab penghentian aktivitas penyeberangan di Selat Bali tersebut kemarin pukul 13.41–14.30. ”Sempat ditutup karena cuaca buruk hujan deras berkabut dan mengganggu jarak pandang,” ujarnya.

Jarak pandang hanya 100 meter. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan penyeberangan. (gih/ddy/bay/c9/fal)