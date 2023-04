Tol Padaleunyi Ditutup Sore Ini Setelah 9 Hari Beroperasi Selama Arus Mudik Lebaran

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan menutup kembaliRuas Tol Padaleunyi setelah dioperasikan secara fungsional sejak 9 hari lalu selama arus mudik Lebaran. Penutupan Tol Padaleunyi akan dilakukan pukul 17.00 WIB sore hari ini, Sabtu (29/4).

"Sejak dioperasikan secara fungsional pada 20 April 2023, akses masuk dan keluar arah Jakarta (on dan off ramp) Km 149 Ruas Tol Padaleunyi akan kembali ditutup pada 29 April 2023 pukul 17.00 WIB," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/4).

Ia menjelaskan, selama sembilan hari beroperasi secara fungsional, akses Km 149 Ruas Tol Padaleunyi ini rata-rata setiap harinya dilintasi sebanyak 4.142 kendaraan di kedua arahnya.

Pembukaan secara fungsional ini merupakan salah satu upaya Jasa Marga dalam meningkatkan pelayanan, serta bentuk antisipasi atas peningkatan volume lalu lintas pada Gerbang Tol (GT) Cileunyi selama Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Baca Juga: Pengiriman Uang Pekerja Migran dari Malaysia Tembus Rp 1 Triliun

Lebih lanjut, Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kondisi fisik dan kendaraan prima, kecukupan saldo uang elektronik, serta waktu dan arah perjalanan untuk mengantisipasi kepadatan.

"Tetap berhati-hati selama berkendara, patuhi batas kecepatan berkendara di jalan tol, hubungi call center 24 jam Jasa Marga di 14080 atau melalui aplikasi Travoy untuk melakukan pembaharuan informasi lalu lintas di jalan tol," jelasnya.

Sebelumnya, Jasa Marga telah mengoperasikan secara fungsional akses masuk ke Jakarta dan keluar dari Jakarta (on dan off ramp) di Ruas Tol Padalarang-Cileunyi atau Padaleunyi. Pengoperasian tersebut dikhususkan kendaraan golongan 1 non bus pada Km 149 Ruas Tol Padaleunyi mulai 20 sampai dengan 29 April 2023.

Baca Juga: Diserahkan Mendagri, Banyuwangi Raih Peringkat Pertama Kinerja Pemkab Se-Indonesia

Tidak dibuka 24 jam, pengoperasian Ruas Tol Padaleunyi secara fungsional ini dimulai pukul 07.00 - 17.00 WIB setiap harinya. Dengan dioperasikannya akses fungsional ini, ditargetkan dapat menjadi alternatif akses menuju destinasi populer di Jawa Barat. Seperti Masjid Al-Jabbar dan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Selain itu, akses fungsional ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan jalur arteri. Sehingga, pengguna jalan dapat memilih rute alternatif menuju Bandung atau Jakarta melalui ruas Tol Padaleunyi.