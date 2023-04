Organda Usul Angkutan Pelat Kuning Dapat Dispensasi Contraflow

JawaPos.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengkhawatirkan skema satu arah (one way) yang akan diterapkan pemerintah di jalan tol selama arus mudik Lebaran. Sebab, itu dapat mengganggu operasional jasa angkutan umum. Skema one way akan menyulitkan kendaraan umum seperti bus untuk melintas pergi pulang (pp).

”Ketika bus sampai di destinasi, dia harus balik untuk angkut penumpang berikutnya dia kan harus lewat situ lagi. Bisa pun lewat arteri, tapi apakah ada jaminan lancar? Nah, ini pasti nanti dampaknya ke ketersediaan armada untuk penumpang berikutnya,” ujar Sekretaris Jenderal Organda Ateng Haryono kemarin.

Menurut Ateng, pihaknya tak bisa bergantung pada lintasan jalur arteri nasional selama arus mudik. Jalur tersebut cukup berbahaya apabila dilintasi kendaraan-kendaraan umum besar seperti bus. Pihaknya telah mengusulkan agar kepolisian dapat membuka satu jalur di jalan tol untuk digunakan kendaraan umum berpelat kuning melintas secara lawan arah (contraflow).

Merespons itu, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menuturkan, dengan penambahan satu lajur dari jalan MBZ hingga Km 67, di tol Jakarta–Cikampek tidak perlu diberlakukan one way. Hanya akan diberlakukan contraflow. ”Beda dengan tahun lalu, yang bahkan one way dari Km 47,” katanya.

Dengan penambahan lajur tersebut, tidak perlu lagi mengarahkan pengendara yang ingin ke Jakarta melalui arteri. Pengendara, terutama transportasi umum, tetap bisa ke Jakarta menggunakan jalan tol. (mia/idr/wan/dee/lyn/hen/gih/agf/c9/c6/fal)