Info Mudik Lebaran 2023, Segini Tarif Tol Trans Jawa

JawaPos.com - Masyarakat yang hendak mudik untuk merayakan momen Idul Fitri 1444 H/ 2023 M dengan melintasi jalan tol Trans Jawa harus memperhatikan informasi tarif tol. Pasalnya, masyarakat bisa menghitung besaran biaya yang diperlukan untuk mengisi saldo elektronik atau e-toll agar sesuai tujuan berkendara.

Seperti diberitakan Radar Bandung (Jawa Pos Group), berapa tarif tol Trans Jawa untuk mudik Lebaran 2023? Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR baru-baru ini merilis daftar tarifnya untuk mudik Lebaran 2023.

Selengkapnya, berikut rincian tarifnya, khususnya untuk kendaraan golongan 1 atau untuk mobil-mobil kecil mulai dari sedan hingga bus, berdasarkan data dalam panduan mudik 2023 sebagaimana dilansir laman indonesiabaik:

Tarif Tol Trans Jawa 2023:

1. Tangerang – Merak Rp44.000

2. Jakarta – Tangerang Rp8.000

3. Jakarta Outer Ring Road Rp16.000

4. Jakarta – Cikampek Rp20.000

5. Cikopo – Palimanan (Cipali) Rp119.000

6. Palimanan Kanci (Palikanci) Rp12.500

7. Kanci – Pejagan Rp29.500

8. Pejagan – Pemalang Rp60.000

9. Pemalang – Batang Rp45.000

10. Batang – Semarang (Kalikangkung) Rp86.000

11. Semarang ABC Rp5.500

12. Semarang ABC-Solo Rp75.000

13. Solo-Ngawi Rp104.500

14. Ngawi – Kertosono Rp91.000

15. Kertosono – Mojokerto Rp50.000

16. Mojokerto – Surabaya Rp39.000

17. Surabaya – Gempol:

Segmen Dupak-Waru Rp5.000

Segmen Waru-Porong Rp9.000

Segmen Porong-Gempol Rp9.000

18. Gempol – Pasuruan (Grati) Rp39.000

Gempol IC-Pandaan Rp13.000

19. Pasuruan (Grati) – Probolinggo Timur Rp30.000

20. Pandaan – Malang Rp35.500

Tarif Akumulasi Jakarta – Trans Jawa

Adapun perkiraan tarif akumulasi Jakarta (via Tol Japek) ke Cirebon (via GT Kanci) perlu membayar tarif sebesar Rp151.500. Sementara Jakarta (via Tol Japek) ke Semarang (via GT Kalikangkung) adalah sebesar Rp377.500.

Sementara, Jakarta (via Tol Japek) ke Solo/Yogyakarta (via GT Colomadu) Rp453.500. Lalu, Jakarta (via Tol Japek) ke Surabaya (via GT Warugunung) sebesar Rp737.000.

Itulah daftar tarif yang berlaku di jalan tol trans Jawa terbaru 2023 yang mungkin dapat berguna bagi Anda yang tengah bersiap melakukan perjalanan mudik.