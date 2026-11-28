JawaPos.com - Rumor hubungan asmara antara Lee Hamin, trainee dari tim SMTR25, dan Jung Hyerin, anggota girl group tripleS, ramai diperbincangkan di media sosial pada 26 November 2026.

Spekulasi tersebut muncul setelah sejumlah foto yang diklaim memperlihatkan kedekatan keduanya beredar di platform X. Unggahan itu dengan cepat menarik perhatian penggemar K-pop dan memicu perdebatan mengenai kebenaran kabar tersebut.

Salah satu gambar yang menjadi sorotan adalah foto bilik bergaya photo booth yang menampilkan seorang pria dan perempuan sedang berpose akrab.

Foto itu memiliki penanda tanggal 24 Desember 2023 sehingga sebagian warganet menduga keduanya telah menjalin hubungan sejak beberapa tahun lalu. Selain itu, beredar pula perbandingan aksesori, pakaian, dan casing ponsel yang diklaim memiliki kemiripan.

Namun, sejumlah penggemar mempertanyakan keaslian bukti tersebut. Mereka menilai penampilan pria dalam foto tidak sesuai dengan tampilan Hamin pada 2023.

Ada pula foto lain yang dipersoalkan karena tanggal pengambilannya disebut tidak cocok dengan keterangan yang menyertainya. Dugaan bahwa sebagian gambar dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI turut muncul dalam perdebatan.

Mengutip laporan ZAPZEE, penggemar Hamin juga menyoroti foto jalanan yang diklaim memperlihatkan kedua idol tersebut bersama.

Mereka menyebut gambar itu sebenarnya telah diunggah pada 27 Oktober 2025, bukan diambil pada April seperti yang ramai diklaim.

Sejumlah penggemar pun meminta publik agar tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi, terlebih Hamin masih berstatus trainee dan tengah mempersiapkan debut.

Menanggapi rumor tersebut, pihak agensi Jung Hyerin, MODHAUS, kemudian memberikan klarifikasi kepada media bahwa keduanya tidak berpacaran dan hanya merupakan teman dekat sejak lama.

Sementara itu, SM Entertainment belum menyampaikan pernyataan resmi terkait spekulasi yang menyeret trainee mereka. Klarifikasi MODHAUS sekaligus membantah kabar hubungan asmara yang sebelumnya ramai beredar.

Lee Hamin merupakan anggota SMTR25, tim trainee pria yang diperkenalkan SM Entertainment dalam konser SMTOWN LIVE 2025. Adapun Jung Hyerin telah menjadi bagian dari tripleS sejak 2022 dan pernah debut melalui unit Acid Angel from Asia.

Ramainya rumor ini kembali mengingatkan pentingnya memeriksa keaslian foto dan informasi sebelum menyebarkannya, terutama ketika menyangkut kehidupan pribadi para idol.