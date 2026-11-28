JawaPos.com - Shin Min Ah dan Jung Ho Yeon menjadi pusat perhatian saat menghadiri 47th Blue Dragon Film Awards yang digelar di KBS Hall, Yeouido, Seoul, pada 25 November 2026. Keduanya tampil menawan di karpet merah dengan pilihan busana serba merah.

Meski menggunakan warna yang sama, masing-masing berhasil menghadirkan karakter penampilan yang berbeda dan mencuri perhatian para fotografer.

Shin Min Ah memilih gaun merah tanpa tali dengan potongan ramping yang mengikuti lekuk tubuh sebelum melebar di bagian bawah.

Desain minimalis tanpa banyak ornamen membuat penampilannya terlihat anggun dan berkelas. Ia melengkapi penampilan tersebut dengan rambut panjang bergelombang yang dibiarkan terurai, anting menjuntai, serta riasan bibir merah senada.

Penampilan Shin Min Ah juga mengingatkan publik pada karakter Navier yang diperankannya dalam serial Disney+ The Remarried Empress.

Nuansa merah yang mendominasi busananya memberikan kesan bak seorang permaisuri yang hadir di tengah kemegahan istana. Senyum khasnya semakin memperkuat pesona elegan yang ditampilkan sepanjang acara.

Berbeda dari Shin Min Ah, Jung Ho Yeon mengusung gaya yang lebih modern dan berani. Ia mengenakan gaun merah dengan detail lipatan asimetris serta sepatu hak tinggi berwarna senada.

Rambutnya ditata rapi ke belakang sehingga memperlihatkan bagian leher dan bahu. Perpaduan tersebut memberikan kesan chic sekaligus menonjolkan karakter fashion yang kuat.

Mengutip laporan ZAPZEE, kedua aktris tersebut sama-sama memadukan gaun merah dengan lipstik senada, tetapi detail gaya rambut dan potongan busana membuat penampilan mereka memiliki daya tarik tersendiri.

Shin Min Ah menonjolkan keanggunan klasik, sedangkan Jung Ho Yeon memperlihatkan pesona modern yang lebih tegas. Pilihan warna serupa justru memperlihatkan bagaimana gaya personal dapat menghasilkan kesan yang sangat berbeda.

Keduanya juga memiliki momen istimewa dalam ajang penghargaan tersebut. Shin Min Ah yang masuk nominasi Aktris Terbaik lewat film The Eyes berhasil membawa pulang penghargaan Chung Jungwon Popular Star Award.

Sementara itu, Jung Ho Yeon hadir sebagai nominasi Aktris Pendatang Baru Terbaik melalui film Hope, yang berhasil meraih penghargaan Film Terbaik.