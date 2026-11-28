JawaPos.com - Variety show Iron Girls 3 kembali menarik perhatian melalui tantangan fisik ekstrem yang harus dijalani para anggotanya. Mantan anggota MOMOLAND, Yeonwoo, bersama aktris Seol In Ah, Geum Sae Rok, dan Han Ji Hyun menghadapi latihan berat berupa Stadium Race.

Mereka harus berlari melewati 3.000 anak tangga sambil membawa beban seberat 10 kilogram sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi estafet seluncur cepat atau short track speed skating.

Mengutip laporan Allkpop, tantangan tersebut menjadi salah satu misi pembuka dalam musim ketiga program tvN itu yang tayang perdana pada 26 November 2026.

Para anggota dibagi menjadi dua tim, yakni Seol In Ah bersama Yeonwoo, serta Geum Sae Rok berpasangan dengan Han Ji Hyun. Masing-masing tim harus menyelesaikan lintasan sepanjang 4,3 kilometer dengan target waktu maksimal 50 menit.

Kesulitan semakin terasa karena mereka harus membawa Bulgarian bag seberat 10 kilogram di atas bahu secara bergantian selama melewati ribuan anak tangga. Rute tersebut disebut memiliki tingkat kesulitan setara dengan naik turun gedung apartemen setinggi 100 lantai.

Bahkan Kim Dong Hyun yang ikut mencoba latihan awal dibuat terkejut hingga melontarkan komentar bahwa tantangan tersebut seperti latihan yang dirancang oleh orang yang kejam.

Pelatih mereka, Kwak Yoon Gy, juga mengungkapkan bahwa intensitas latihan tersebut sangat tinggi. Ia bahkan menyebut atlet nasional sekalipun tidak menjalani latihan dengan tingkat kesulitan serupa.

Tantangan ini bukan sekadar menguji kekuatan kaki dan daya tahan tubuh, tetapi juga kemampuan para anggota menjaga kerja sama serta mengatur tenaga agar dapat mencapai garis akhir dalam batas waktu yang ditentukan.

Selain latihan fisik, Iron Girls 3 juga menghadirkan pertemuan istimewa dengan para atlet nasional Korea Selatan.

Keempat anggota berkesempatan bertemu dengan Choi Min Jung, Kim Gil Li, Noh Do Hee, Lee So Yeon, dan Shim Suk Hee, yang merupakan peraih medali emas estafet putri cabang short track pada Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milan.

Mereka juga akan menyaksikan pertandingan khusus sebelum memulai pelajaran pertama di atas lintasan es bersama Kwak Yoon Gy.

Musim ketiga Iron Girls membawa tantangan berbeda dibandingkan dua musim sebelumnya. Setelah menyelesaikan triathlon pada musim pertama dan mengikuti kompetisi tinju pada musim kedua, kali ini para anggota harus bekerja sebagai tim untuk mengejar target medali emas estafet short track.