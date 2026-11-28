JawaPos.com - Seungkwan SEVENTEEN memperlihatkan sisi berbeda dalam foto terbaru variety show Great Escape: Urban Legends.

Jika biasanya dikenal dengan kepribadian ceria dan ekspresif, kali ini ia terlihat serius saat mencari petunjuk hingga menangis ketika menghadapi situasi menegangkan.

Foto-foto tersebut dirilis TVING pada 26 November 2026 menjelang penayangan perdana program petualangan misteri tersebut.

Mengutip laporan Allkpop, Seungkwan menjadi anggota termuda sekaligus wajah baru dalam jajaran peserta musim terbaru ini. Dalam salah satu foto, ia terlihat memegang ponsel sambil mendengarkan informasi dari seseorang di ujung telepon.

Ekspresinya tampak fokus dan penuh konsentrasi, seolah sedang berusaha mengumpulkan petunjuk penting untuk menyelesaikan misi pelarian. Penampilannya bahkan memberikan kesan bahwa ia siap menjadi detektif dalam kelompok tersebut.

Namun, suasana berubah ketika Seungkwan harus menghadapi berbagai kejadian menyeramkan yang menjadi bagian dari konsep urban legend. Foto lainnya memperlihatkan dirinya menggenggam kedua tangan sambil memohon dengan wajah gugup.

Dalam potret paling mencuri perhatian, ia terlihat duduk di lantai sambil menangis. Rambut berantakan dan ekspresi kelelahan juga memperlihatkan betapa beratnya perjalanan yang harus dilalui para peserta untuk keluar dari lokasi misterius.

Tim produksi menyebut Seungkwan memiliki kemampuan ekspresi yang beragam sehingga reaksinya dalam menghadapi situasi mengejutkan terasa menarik. Mereka juga menyoroti karakter suaranya yang khas, bahkan ketika sedang terkejut atau menangis.

Selain itu, interaksinya dengan para anggota yang lebih senior disebut menjadi salah satu daya tarik program. Kehadirannya diharapkan memberikan warna baru dalam dinamika kelompok selama menjalani misi.

Great Escape: Urban Legends menghadirkan enam peserta, yaitu Kim Jong Min, Kim Dong Hyun, Shindong Super Junior, Yoo Byung Jae, Ko Kyung Pyo, dan Seungkwan.

Mereka harus bekerja sama menyelesaikan tantangan pelarian di berbagai tempat yang terinspirasi dari legenda urban menyeramkan.

Program ini merupakan kelanjutan dari Great Escape: The Story yang dirilis pada 2025, sekaligus menjadi bagian dari pembaruan waralaba The Great Escape yang sebelumnya memiliki empat musim di tvN pada 2018 hingga 2021.

Great Escape: Urban Legends dijadwalkan tayang perdana pada 2 Desember 2026 melalui TVING. Dengan berbagai misi misterius, lokasi mencekam, dan tantangan yang menguji keberanian, program ini siap menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton.