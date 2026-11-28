JawaPos.com - Changmin TVXQ menarik perhatian penggemar setelah mengadakan pertemuan dadakan di sebuah stasiun subway di Seoul, Korea Selatan.

Tanpa persiapan panjang, penyanyi bernama lengkap Shim Changmin tersebut mengajak penggemar yang berada di sekitar lokasi untuk bertemu secara langsung pada Rabu malam, 25 November 2026.

Tak hanya hadir sesuai janji, ia juga membelikan minuman bagi para penggemar yang berhasil datang tepat waktu.

Mengutip laporan Allkpop, Changmin menyampaikan ajakan tersebut melalui platform komunikasi penggemar Bubble. Ia menyebut Stasiun Daechi Exit 7 sebagai lokasi pertemuan dan mengatakan hanya akan menunggu.

Changmin juga mengingatkan agar penggemar yang lokasinya jauh tidak memaksakan diri datang karena pertemuan tersebut berlangsung secara spontan.

Untuk memastikan penggemar mengetahui keberadaannya, Changmin mengunggah swafoto saat menunggu di depan pintu keluar stasiun. Ia terlihat mengenakan topi dan masker dengan pakaian bernuansa gelap.

Setelah beberapa penggemar berhasil tiba, Changmin benar-benar menemui mereka secara langsung, mengajak berbincang santai, serta membelikan minuman sebagai bentuk perhatian.

Pertemuan singkat itu dihadiri sekitar tujuh penggemar. Mereka juga berkesempatan mengambil foto bersama sebelum Changmin mengakhiri kegiatan tersebut menjelang pukul 22.00.

Momen kebersamaan itu kemudian dibagikan melalui Bubble, termasuk foto para penggemar yang memegang minuman pemberiannya. Meski berlangsung tanpa agenda resmi, pertemuan tersebut menjadi pengalaman berkesan bagi mereka yang hadir.

Perhatian Changmin tidak berhenti kepada penggemar yang berhasil datang. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seorang penggemar yang sudah berusaha menuju lokasi menggunakan taksi, tetapi terlambat sehingga tidak sempat bertemu.

Changmin mengaku merasa bersalah karena penggemar tersebut telah menempuh perjalanan yang melelahkan tanpa mendapatkan kesempatan bertemu. Ia kemudian berpesan agar penggemar tetap mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan perjalanan apabila diperkirakan terlambat.

Changmin turut mengungkapkan bahwa pertemuan dadakan tersebut menjadi yang terakhir untuk tahun ini. Aksi spontan ini berlangsung tidak lama setelah ia menyelesaikan konser solo pertamanya di Korea sejak debut, bertajuk MAX CHANGMIN LIVE SESSION: RESONANCE, pada 6–8 November 2026 di YES24 Live Hall, Seoul.