JawaPos.com - Yoon Ha Jeong menyampaikan permintaan maaf setelah pernyataannya mengenai perilaku tamu di acara pernikahannya menuai kontroversi.

Pada 25 November 2026, ia mengunggah klarifikasi melalui media sosial dan mengakui bahwa dirinya terlalu bereaksi terhadap kejadian yang sebenarnya bisa disikapi dengan lebih bijaksana.

Persoalan tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan setelah ia membagikan pengalaman kurang menyenangkan melalui video tanya jawab di kanal YouTube pribadinya.

Yoon Ha Jeong menceritakan bahwa terdapat sepasang tamu yang diduga menjadikan acara pernikahannya sebagai tempat latihan sebelum melangsungkan pernikahan sendiri.

Ia menyebut pasangan tersebut berjalan di lorong menuju altar sebelum pengantin memasuki ruangan. Bahkan, menurut ceritanya, keduanya sempat memperagakan prosesi pernikahan sehingga membuat sejumlah anggota keluarga terkejut.

Meski tidak menyebutkan nama secara langsung, warganet kemudian mengaitkan cerita tersebut dengan Lee Gwan Hee dan Yu Sieun, yang juga dikenal melalui Single’s Inferno 3. Dugaan itu muncul setelah video vlog kehadiran mereka di pernikahan Yoon kembali menjadi perhatian publik.

Dalam rekaman tersebut, Lee Gwan Hee dan Yu Sieun terlihat berjalan menyusuri lorong pernikahan sebelum prosesi utama dimulai.

Mengutip laporan ZAPZEE, Lee Gwan Hee dan Yu Sieun telah lebih dahulu menyampaikan permintaan maaf pada 24 November. Keduanya mengakui tindakan berjalan di lorong pernikahan merupakan perilaku yang tidak bijaksana dan kurang mempertimbangkan posisi pasangan pengantin.

Namun, mereka membantah tuduhan bahwa telah membuka atau membaca dokumen pernikahan tanpa izin. Keduanya juga menjelaskan bahwa mereka sebelumnya sudah meminta maaf secara pribadi kepada Yoon dan langsung menghapus video setelah menerima permintaan tersebut.

Setelah pernyataan Lee Gwan Hee dan Yu Sieun menjadi perhatian, Yoon Ha Jeong kembali angkat bicara. Ia mengaku keinginannya agar pernikahan yang hanya berlangsung sekali seumur hidup berjalan sempurna membuatnya bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil.

Ia juga menyadari bahwa menceritakan kejadian tersebut hanya berdasarkan perasaan pribadi merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Yoon berjanji tidak akan membahas persoalan itu lebih jauh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak lain.

Sebagai penutup, Yoon Ha Jeong menyatakan akan lebih berhati-hati sebelum membagikan cerita kepada publik dan mempertimbangkan setiap perkataannya.

Kontroversi ini pun menjadi perhatian penggemar Single’s Inferno 3, mengingat ketiga nama tersebut pernah dikenal melalui program yang sama.