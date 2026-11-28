JawaPos.com - Ha Jung Woo dan kekasihnya, Cha Jung Won, semakin mematangkan persiapan pernikahan yang akan digelar pada 13 Desember 2026.

Menjelang hari bahagia tersebut, sejumlah detail acara mulai terungkap, termasuk sosok yang dipercaya menjadi pembawa acara. Aktor Kim Nam Gil dipastikan akan memandu prosesi pernikahan pasangan yang telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun itu.

Keputusan ini sekaligus memperlihatkan kedekatan persahabatan antara kedua aktor. Mereka pernah bekerja bersama dalam film misteri The Closet pada 2020 dan kembali dipertemukan melalui film Broken pada 2025.

Menariknya, dukungan di antara keduanya berlangsung dua arah. Ha Jung Woo dijadwalkan ikut berpartisipasi sebagai pengisi acara amal Universe's Strongest Show yang diselenggarakan Kim Nam Gil pada 28 November 2026.

Keterlibatan tersebut menjadi bentuk dukungan Ha Jung Woo terhadap kegiatan sosial sahabatnya, sekaligus memperlihatkan hubungan baik yang terjalin di luar pekerjaan.

Perhatian publik terhadap pernikahan ini semakin meningkat setelah undangan mereka beredar. Alih-alih menggunakan foto prewedding, pasangan tersebut memilih desain sederhana dengan pesan romantis.

Salah satu kalimat yang mencuri perhatian berbunyi, “Musim dingin kesepuluh kita bersama. Akhirnya, kami siap menjanjikan satu kehidupan bersama.” Pesan tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan mereka telah berlangsung lebih lama daripada yang diketahui publik.

Ha Jung Woo dan Cha Jung Won sebelumnya mengonfirmasi hubungan asmara mereka pada Februari 2026. Keduanya kemudian mengumumkan rencana pernikahan pada Oktober tahun yang sama.

Upacara akan berlangsung secara tertutup di sebuah hotel di Seoul pada 13 Desember 2026, dengan lokasi yang tidak diumumkan secara terbuka kepada publik. Pasangan ini juga meminta para tamu untuk tidak mengunggah foto maupun video acara ke media sosial.

Pernikahan tersebut menjadi babak baru bagi Ha Jung Woo dan Cha Jung Won setelah perjalanan panjang sebagai pasangan. Ha Jung Woo dikenal melalui berbagai film seperti The Chaser dan The Terror Live, sedangkan Cha Jung Won aktif sebagai aktris sekaligus influencer fashion.