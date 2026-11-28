JawaPos.com - Yook Sungjae mengungkapkan pengalaman kurang menyenangkan menjelang penayangan drama terbarunya, Nine to Six. Ia mengalami kecelakaan saat sedang beristirahat di rumah setelah pingsan akibat hipotensi ortostatik.

Insiden tersebut membuat dagunya terluka hingga harus mendapatkan jahitan medis. Kabar ini disampaikan langsung oleh Sungjae melalui media sosial pada 24 November 2026, sehari sebelum drama barunya tayang perdana.

Mengutip laporan Allkpop, Sungjae menjelaskan bahwa dirinya terjatuh ketika sedang beristirahat dan mengalami cedera pada bagian dagu. Karena luka tersebut membutuhkan perawatan jahitan, ia harus menghadiri konferensi pers drama dengan mengenakan masker untuk melindungi area yang terluka.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan penggemar yang telah menantikan kehadirannya dalam acara promosi tersebut.

Meski mengalami cedera, Sungjae tetap menghadiri konferensi pers Nine to Six yang berlangsung di kantor SBS, Mokdong, Seoul.

Dalam kesempatan itu, ia kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati ketika berpindah posisi dari duduk atau berbaring menjadi berdiri.

Ia menyebut hipotensi ortostatik sebagai kondisi yang menakutkan dan menyarankan orang-orang untuk bangkit secara perlahan. Sungjae juga mengatakan akan berfokus pada pemulihan serta perawatan bekas lukanya agar dapat kembali tampil dengan kondisi terbaik.

Hipotensi ortostatik merupakan kondisi ketika tekanan darah mengalami penurunan secara tiba-tiba setelah seseorang berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Kondisi ini dapat menyebabkan pusing, pandangan kabur, hingga kehilangan kesadaran dalam situasi tertentu.

Ketika seseorang pingsan dan terjatuh, cedera seperti yang dialami Sungjae dapat terjadi. Dehidrasi, kurang asupan cairan, penggunaan obat tertentu, serta beberapa kondisi kesehatan dapat menjadi faktor yang berkontribusi.

Jika sering mengalami pusing atau pingsan, pemeriksaan oleh tenaga medis diperlukan untuk mengetahui penyebabnya.

Insiden yang dialami Sungjae juga menjadi perhatian karena ternyata bukan hanya dirinya yang pernah mengalami kondisi serupa.

Dalam laporan yang sama, aktris Park Min Young mengungkapkan bahwa dirinya pernah pingsan akibat hipotensi ortostatik ketika berada di lokasi syuting. Ia bahkan mengingat kejadian tersebut sempat membuatnya terjatuh ke belakang.

Pengalaman keduanya menjadi pengingat bahwa perubahan posisi tubuh secara mendadak perlu diwaspadai, terutama ketika tubuh sedang kelelahan atau kekurangan cairan.

Sementara itu, Nine to Six merupakan drama romantis bertema kehidupan kantor yang mempertemukan Park Min Young, Yook Sungjae, dan Go Soo. Sungjae memerankan Han Sun Woo, seorang pegawai magang yang memiliki kepribadian hangat dan ekspresif.

Park Min Young berperan sebagai Kang Yi Ji, perempuan yang berorientasi pada karier, sedangkan Go Soo memerankan Park Hyun Tae.