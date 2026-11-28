JawaPos.com - Oh Jung Se sukses menjadi salah satu pusat perhatian dalam ajang 47th Blue Dragon Film Awards yang digelar di KBS Hall, Yeouido, Seoul, pada 25 November 2026.

Bukan hanya karena penampilannya di karpet merah, ia juga menghadirkan kejutan melalui pertunjukan spesial yang mengundang gelak tawa para tamu. Oh Jung Se tampil dengan menghidupkan kembali karakter Choi Seong Gon dari film Wild Sing.

Sebelumnya, Oh Jung Se tampil rapi mengenakan tuksedo hitam dan dasi kupu-kupu. Namun, penampilannya berubah drastis ketika ia muncul sebagai Choi Seong Gon dengan rambut palsu panjang dan pakaian khas karakter tersebut.

Ia kemudian bergabung dalam segmen hiburan bertajuk Blue Dragon Top 10, yang terinspirasi dari acara tangga lagu populer Korea, Gayo Top 10.

Dalam film Wild Sing, Choi Seong Gon merupakan penyanyi balada yang selalu berada di posisi kedua selama 39 minggu berturut-turut melalui lagu “I Like You”. Meski berkali-kali mendekati posisi puncak, ia tidak pernah berhasil mengalahkan pesaingnya.

Namun, dalam pertunjukan di Blue Dragon Film Awards, karakter tersebut akhirnya memperoleh kemenangan setelah berhasil menggeser lagu “Show” milik penyanyi Kim Won Jun dan menduduki peringkat pertama pada pekan ke-40.

Mengutip laporan ZAPZEE, Oh Jung Se kemudian menyampaikan pidato singkat dengan gaya khas karakternya.

Ia berharap Choi Seong Gon tidak hanya dikenang sebagai simbol kesialan karena terus berada di posisi kedua, tetapi juga sebagai sosok yang melambangkan harapan dan pantang menyerah.

Setelah itu, ia membawakan “I Like You” dengan penuh semangat. Tulisan LIP SYNC yang muncul di layar justru menambah kelucuan penampilannya.

Aksi tersebut membuat sejumlah aktor yang hadir tidak mampu menahan tawa. Oh Jung Se bahkan memberikan buket bunga kepada rekan mainnya di Wild Sing, Park Ji Hyun, sebelum buru-buru meninggalkan panggung.

Kelucuannya berlanjut ketika ia kembali dipanggil untuk menerima penghargaan Chung Jungwon Popular Star Award. Karena belum sempat melepas wig panjang yang digunakan saat pertunjukan, ia menerima penghargaan dengan penampilan yang masih menyerupai Choi Seong Gon.

Oh Jung Se mengaku masih merasa kebingungan dengan popularitas karakter yang diperankannya. Ia juga berterima kasih kepada penonton yang telah memberikan dukungan kepada Choi Seong Gon.