JawaPos.com - Telah membuat penggemar rindu, akhirnya Moka anggota girlgrup Korea ILLIT mengumumkan kembalinya ia setelah masa jeda (hiatus)

Dilansir dari Soompi, Sabtu (28/11), sebelumnya, di awal tahun ini, Moka sempat menghentikan seluruh kegiatannya untuk sementara waktu karena masalah Kesehatan.

Momen itu tepat sebelum ILLIT melakukan comeback pada bulan April dengan lagu MAMIHLAPINATAPAI.

Meskipun sempat kembali beraktivitas di akhir bulan Mei untuk berpartisipasi dalam minggu terakhir promosi album mini ILLIT, BELIFT LAB kemudian mengumumkan pesan.

Mereka mengungkap pada bulan Juni bahwa karena gejala ketegangan dan kecemasan yang berlebihan, Moka memerlukan lebih banyak waktu untuk beristirahat

Kemudian tanggal 27 November KST, Moka melalui platform Weverse secara pribadi mengumumkan rencananya untuk kembali beraktivitas secara bertahap,

Moka berterimakasih banyak kepada para GLLIT ()sebutan untuk penggemar ILLIT) yang telah menungguku selama ini.

“Berkat para GLLIT dan semua orang yang telah membantuku, kini aku bisa menyapa kalian kembali seperti ini,” tulisnya

Ia mengatakan bahwa, ia merasa sangat bahagia, rasanya seperti selama ini aku hanya menantikan hari ini saja

“Meskipun dilakukan sedikit demi sedikit, aku akan berusaha untuk perlahan kembali bergabung dengan anggota lainnya dalam berbagai kegiatan.” tulisnya.