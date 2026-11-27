JawaPos.com - Tujuh tahun telah berlalu sejak kepergian Goo Hara. Meski waktu terus berjalan, sosok penyanyi yang dikenal melalui lagu-lagu populer seperti “Mister” dan “Lupin” tersebut masih dikenang oleh keluarga, rekan sesama anggota, serta penggemarnya. Pada peringatan tahun ini, sejumlah ungkapan kerinduan kembali disampaikan melalui media sosial.

Sang kakak, Goo Ho In, membagikan beberapa foto ketika mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Goo Hara bersama kedua anaknya.

Dalam unggahan pada 24 November 2026 tersebut, ia menuliskan pesan singkat, “Sudah tujuh tahun. Terima kasih. Berbahagialah.” Foto-foto itu memperlihatkan kedua anaknya berdiri di hadapan tempat persemayaman sang bibi sambil menundukkan kepala untuk berdoa.

Mengutip laporan allkpop, perhatian penggemar juga tertuju pada surat tulisan tangan yang ditinggalkan kedua keponakan Goo Hara.

Di samping gambar keluarga, mereka menuliskan pesan sederhana yang berbunyi, “Idol leader! Bibi, kami merindukanmu. Kami menyayangimu.” Pesan polos tersebut menggambarkan bahwa kenangan tentang Goo Hara tetap hidup di tengah keluarga, termasuk bagi anggota keluarga yang lebih muda.

Kenangan terhadap Goo Hara juga disampaikan oleh Kang Ji Young, rekan satu grupnya di KARA. Pada hari yang sama, ia mengunggah sebuah foto tanpa keterangan melalui media sosial.

Foto tersebut memperlihatkan satu mikrofon di atas panggung yang dihiasi rangkaian bunga berwarna ungu muda dan putih. Unggahan sederhana itu menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan kerinduan kepada sahabat yang telah menemaninya berkarier sejak 2008.

Goo Hara bergabung dengan KARA pada 2008 dan ikut membesarkan nama grup melalui berbagai lagu hits, seperti “Pretty Girl”, “Honey”, “Mister”, dan “Lupin”.

Selain aktivitas grup, ia juga menjalani karier solo serta membintangi sejumlah drama Korea. Pada Juli 2024, KARA bahkan merilis lagu “Hello” yang menggunakan rekaman vokal Goo Hara dari masa hidupnya, kemudian dipadukan dengan suara lima anggota lainnya sebagai bentuk penghormatan.

Kepergian Goo Hara pada usia 28 tahun meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang terdekat dan para penggemarnya.

Namanya juga terus dikenang melalui perjuangan keluarga dalam mendorong perubahan aturan hukum terkait hak waris orang tua yang mengabaikan kewajiban pengasuhan, yang kemudian dikenal sebagai Goo Hara Act.

Tujuh tahun setelah kepergiannya, pesan keluarga dan penghormatan Kang Ji Young kembali memperlihatkan bahwa kenangan tentang Goo Hara tetap memiliki tempat istimewa di hati banyak orang.

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