JawaPos.com - Jung Jinwoon 2AM bagikan cerita menarik mengenai kehidupan asmaranya. Dalam sebuah perbincangan bersama Soyou, mantan anggota SISTAR, ia mengaku pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang ternyata merupakan teman dari mantan kekasihnya.

Pengakuan tersebut langsung menarik perhatian karena menyangkut situasi percintaan yang cukup rumit dan kerap menjadi perdebatan.

Cerita itu terungkap dalam episode pertama segmen If You Came, Sit Down di kanal YouTube SOYOUGI milik Soyou yang dirilis pada 23 November 2026.

Mengutip laporan allkpop, keduanya membahas berbagai pengalaman percintaan, termasuk pertanyaan apakah seseorang bersedia berkencan dengan mantan kekasih temannya.

Soyou mengaku akan merasa tidak nyaman jika mengetahui adanya hubungan pertemanan antara orang tersebut dan mantan pasangannya.

Jung Jinwoon mengungkap bahwa dirinya pernah berada dalam situasi tersebut. Ia bercerita pernah menyampaikan perasaan kepada seorang perempuan dan mengajaknya untuk mencoba menjalin hubungan.

Namun, perempuan itu sempat ragu karena mengetahui bahwa mantan kekasih Jinwoon merupakan temannya. Mendengar hal tersebut, Jinwoon mengatakan bahwa ia memberikan waktu kepada perempuan itu untuk mempertimbangkan keputusannya.

Ketika Soyou penasaran apakah hubungan tersebut akhirnya benar-benar terjalin, Jinwoon menjawab bahwa mereka memang sempat berpacaran.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum hubungan itu dimulai, perempuan tersebut telah berkomunikasi dengan mantan kekasihnya dan memperoleh semacam persetujuan.

Penjelasan itu membuat cerita Jinwoon semakin menarik karena hubungan tersebut ternyata tidak berjalan tanpa mempertimbangkan perasaan pihak lain.

Dalam kesempatan yang sama, Soyou turut menggambarkan Jung Jinwoon sebagai sosok pasangan yang cenderung stabil dan terbuka.

Menurutnya, Jinwoon tidak suka menyembunyikan hubungan asmara sehingga orang yang menjalin hubungan dengannya tidak perlu merasa khawatir.

Jinwoon sendiri dikenal pernah mengonfirmasi hubungan dengan Yenny Wonder Girls pada 2016 sebelum berpisah pada 2017. Ia kemudian menjalin hubungan dengan Kyungri eks Nine Muses pada 2019 hingga akhirnya berpisah pada 2021.

Di luar cerita kehidupan pribadinya, Jung Jinwoon juga masih aktif menjalani kegiatan di dunia hiburan sebagai penyanyi dan aktor.

Ia membintangi film Summer with Snow, To You yang tayang pada 25 November 2026. Bersama anggota 2AM lainnya, ia juga tengah mempersiapkan konser akhir tahun pada Desember mendatang.