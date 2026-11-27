JawaPos.com - Kabar terbaru mengenai aktor Ammar Zoni kembali menjadi perhatian publik. Saat ini, ia masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah, setelah divonis tujuh tahun penjara dalam kasus peredaran narkoba.

Namun, bukan hanya persoalan hukum yang menjadi sorotan, kondisi fisiknya selama berada di balik jeruji besi juga membuat keluarga merasa khawatir.

Salah satu kabar yang mencuat adalah perubahan fisik Ammar Zoni. Menurut unggahan akun TikTok Spotlight ID, terlihat tubuh aktor tersebut disebut mengalami penyusutan cukup drastis.

Informasi itu disampaikan oleh Christopher Ryan setelah berbincang dengan Aditya Zoni, adik kandung Ammar. Meski disebut dalam keadaan sehat, perubahan penampilan fisiknya tetap membuat orang-orang terdekat merasa prihatin.

Selain penurunan berat badan, Ammar dikabarkan mengalami kesulitan beristirahat karena ukuran ruang tahanan yang dinilai kurang sesuai dengan postur tubuhnya.

Kuasa hukum keluarga, Jon Mathias, menyebut Ammar memiliki tinggi badan hampir 190 sentimeter. Sementara itu, sel khusus berstatus high risk yang ditempatinya disebut memiliki ukuran sekitar 2 x 4 meter menurut laporan Warta Ekonomi.

Keterbatasan ruang tersebut membuat Ammar disebut kesulitan meluruskan kedua kakinya ketika tidur. Ia bahkan dikabarkan mengeluhkan posisi istirahat yang membuat tubuhnya harus menekuk.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kesehatan fisik apabila berlangsung dalam waktu lama.

Namun, kabar mengenai risiko kelumpuhan tersebut masih berupa kekhawatiran yang disampaikan pihak keluarga dan kuasa hukum, bukan diagnosis medis yang telah dikonfirmasi.

Pihak keluarga pun berharap status penahanan high risk Ammar dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi fisiknya.

Mereka meminta adanya perhatian terhadap keluhan yang disampaikan agar Ammar bisa menjalani masa hukuman dengan fasilitas yang tetap memperhatikan kebutuhan dasar dan kesehatan.

Keluarga juga terus memantau perkembangannya meskipun komunikasi dengan narapidana di Nusakambangan memiliki sejumlah pembatasan.

Di sisi lain, proses hukum Ammar Zoni masih menjadi perhatian keluarga. Kuasa hukum Jon Mathias menyebut rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tengah ditangani tim hukum lain.

Untuk saat ini, kondisi fisik dan keselamatan Ammar selama berada di Nusakambangan menjadi salah satu hal yang paling dikhawatirkan keluarga. Publik pun menantikan perkembangan terbaru mengenai kesehatannya serta langkah yang akan diambil pihak terkait.