JawaPos.com - Kabar terbaru dari Song Min Ho atau yang dikenal dengan nama panggung Mino. Ia kembali menjalani tugas wajib militer sebagai petugas layanan sosial pada akhir November 2026.

Keputusan tersebut muncul setelah proses pemeriksaan dan administrasi oleh Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Selatan selesai dilakukan.

Song Min Ho diwajibkan menyelesaikan tambahan masa tugas selama 102 hari untuk mengganti jumlah hari ketidakhadirannya selama menjalankan kewajiban negara.

Mengutip laporan Zapzee, Administrasi Tenaga Kerja Militer telah menetapkan lokasi tugas baru bagi Song Min Ho di wilayah Seoul.

Sebelumnya, ia menjalani tugas sebagai petugas layanan sosial di fasilitas wilayah Mapo, Seoul, sejak Maret 2023 hingga Desember 2024.

Namun, selama periode tersebut, ia diduga berulang kali meninggalkan tempat kerja tanpa izin serta tidak memenuhi kewajiban kehadiran dan pekerjaan sebagaimana mestinya. Setelah melalui proses hukum, jumlah ketidakhadirannya tercatat mencapai 102 hari.

Kasus tersebut berujung pada putusan Pengadilan Distrik Barat Seoul pada 1 Oktober 2026. Song Min Ho dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun setelah dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Dinas Militer.

Ia tidak mengajukan banding dalam batas waktu yang ditentukan sehingga putusan tingkat pertama tersebut berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, mantan atasannya yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas militer Song Min Ho turut menjalani proses hukum dan mengajukan banding atas putusan yang diterimanya.

Pihak pengadilan mempertimbangkan sejumlah hal dalam menjatuhkan hukuman, termasuk pengakuan kesalahan dan penyesalan Song Min Ho. Kondisi kesehatannya juga menjadi salah satu pertimbangan yang disebutkan dalam putusan.

Meski demikian, pengadilan menegaskan bahwa kewajiban menjalani dinas militer merupakan tanggung jawab mendasar yang harus dipenuhi setiap warga negara.

Status sebagai petugas layanan sosial tidak menghilangkan kewajiban tersebut, sehingga ketidakhadiran tanpa alasan yang sah tetap memiliki konsekuensi hukum.

Sebelumnya, Song Min Ho juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui surat tulisan tangan yang diunggah di media sosial. Ia mengakui kesalahan atas keputusan dan tindakannya selama menjalankan tugas.

Dalam pernyataannya, Mino menyampaikan penyesalan karena telah mengecewakan banyak pihak, termasuk penggemar dan masyarakat yang menjalankan kewajiban militer dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga berjanji akan menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih harus dipenuhi tanpa menghindari konsekuensi dari kesalahannya.

Kini, perhatian publik tertuju pada kembalinya Song Min Ho ke tempat tugas yang telah ditentukan. Ia dijadwalkan mulai menjalani tambahan masa tugas selama 102 hari pada akhir November 2026 di sebuah fasilitas di Seoul.

Perkembangan ini menjadi babak lanjutan dari kasus yang sempat menuai kontroversi di industri hiburan Korea Selatan.

Penggemar pun menantikan bagaimana Song Min Ho akan menyelesaikan kewajibannya sekaligus menjalani aktivitas pribadi dan profesional setelah seluruh proses tersebut berakhir.