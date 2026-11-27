JawaPos.com - Ajang penghargaan internasional hadirkan kabar dari industri hiburan Korea Selatan. Park Ji Hyun berhasil mencetak sejarah sebagai aktris Korea pertama yang masuk nominasi kategori Best Performance by an Actress di International Emmy Awards 2026.

Namun, pencapaian tersebut belum berakhir dengan kemenangan. Dalam malam penghargaan yang berlangsung di New York pada 23 November waktu setempat, Park Ji Hyun harus menerima kenyataan bahwa trofi bergengsi tersebut jatuh ke tangan aktris asal Belgia, Mona Mina Leon.

Serial Disney+ Hyper Knife yang turut menjadi perwakilan Korea Selatan juga belum berhasil membawa pulang penghargaan.

Mengutip laporan Zapzee, Park Ji Hyun menghadiri ajang International Emmy Awards ke-54 di Manhattan, New York, sebagai salah satu nomine berkat penampilannya dalam serial Netflix You and Everything Else.

Drama tersebut mengantarkannya menjadi aktris Korea pertama yang berhasil mendapatkan nominasi dalam kategori akting di ajang tersebut.

Sebuah pencapaian penting yang menunjukkan semakin luasnya pengakuan internasional terhadap kemampuan aktor dan aktris Korea Selatan. Meski belum menang, nominasi ini menjadi tonggak bersejarah bagi perjalanan karier Park Ji Hyun.

Dalam kategori Best Performance by an Actress, Park Ji Hyun bersaing dengan sejumlah aktris internasional, yakni Mona Mina Leon dari Belgia melalui serial Holy Sh!t!, Barbara Mori dari Meksiko lewat Lucca's World, serta Sheridan Smith dari Inggris melalui I Fought the Law.

Persaingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Mona Mina Leon. Sementara itu, Park Ji Hyun harus mengakhiri malam penghargaan tanpa membawa pulang trofi. Meski demikian, kesempatan masuk nominasi sudah menjadi pencapaian tersendiri bagi sang aktris.

Tidak hanya Park Ji Hyun, serial medis Korea Selatan Hyper Knife juga gagal memenangkan kategori TV Movie/Mini-Series. Drama produksi Disney+ yang dibintangi Park Eun Bin dan Sul Kyung Gu tersebut sebelumnya berhasil masuk nominasi berkat cerita thriller medis yang menegangkan.

Namun, penghargaan tahun ini justru diberikan kepada produksi Inggris berjudul Prisoner 951. Karya tersebut berhasil mengungguli sejumlah pesaing lainnya, termasuk The Anatomy of a Moment dari Spanyol dan Oxygen Masks Will Not Drop Down Automatically dari Brasil.

Dalam You and Everything Else, Park Ji Hyun memerankan Sang Yeon, seorang perempuan yang memiliki hubungan persahabatan panjang dengan Eun Jung yang dimainkan Kim Go Eun.

Ceritanya berpusat pada pertemuan kembali dua sahabat tersebut setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan masing-masing.

Namun, pertemuan itu berubah menjadi perjalanan emosional ketika Sang Yeon mengungkapkan bahwa dirinya menderita penyakit terminal dan memiliki keinginan untuk menjalani prosedur mengakhiri hidup dengan bantuan medis di Swiss.

Karakter yang kompleks dan penuh pergolakan emosi ini menjadi salah satu alasan penampilan Park Ji Hyun mendapat perhatian internasional.

Meskipun kedua perwakilan Korea Selatan belum berhasil meraih kemenangan, pencapaian mereka tetap menjadi perkembangan positif bagi industri drama Korea di panggung dunia.

Nominasi Park Ji Hyun membuktikan bahwa aktor Korea semakin mendapatkan tempat dalam persaingan penghargaan internasional.

Sementara itu, kehadiran Hyper Knife menunjukkan bahwa produksi drama Korea juga mampu bersaing dengan karya televisi dari berbagai negara.

Hasil International Emmy Awards 2026 ini pun menjadi pengingat bahwa pengakuan internasional tidak hanya diukur melalui kemenangan, tetapi juga melalui kesempatan untuk memperkenalkan kualitas karya kepada penonton global.