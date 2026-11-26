JawaPos.com - Taeyeon semakin dekat dengan comeback solonya melalui album penuh keempat bertajuk Unspecial. Taeyeon merilis video highlight medley yang memperlihatkan cuplikan singkat dari seluruh lagu dalam album terbarunya.

Konten ini langsung menarik perhatian penggemar karena memberikan gambaran mengenai warna musik dan konsep emosional yang ingin disampaikan Taeyeon.

Menurut laporan allkpop, album Unspecial memuat total 12 lagu, yaitu “Unspecial”, “In My Head”, “No Rules”, “Only Lover”, “Floating”, “Taxi”, “WDYLM”, “Toothache”, “Cheers”, “Hear Me Out”, “Parachute”, dan “Nobody's Baby”.

Melalui highlight medley tersebut, penggemar dapat mendengarkan potongan musik dari setiap lagu sebelum album resmi dirilis. Variasi genre dan karakter vokal Taeyeon menjadi daya tarik utama dalam proyek terbarunya.

Lagu utama berjudul “Unspecial” mengusung genre R&B dengan perpaduan melodi gitar lembut dan aransemen yang halus. Liriknya menggambarkan perubahan perasaan dalam sebuah hubungan ketika kegembiraan di awal perlahan memudar akibat rutinitas dan percakapan yang berulang.

Dua orang yang sebelumnya merasa istimewa mulai menghadapi perubahan satu sama lain serta kelelahan emosional. Tema tersebut memperlihatkan sisi reflektif Taeyeon dalam mengolah pengalaman sehari-hari menjadi sebuah karya musik.

Video highlight medley juga menghadirkan konsep visual yang menggambarkan suasana album. Potongan-potongan kain dengan bekas sentuhan, gambar, dan jahitan disusun secara bertahap hingga membentuk sebuah karya patchwork.

Visual tersebut melambangkan sesuatu yang mungkin kehilangan kesan istimewanya, tetapi masih menyimpan keterikatan dan kenangan. Konsep ini memperkuat pesan utama album tentang menemukan makna dalam hal-hal sederhana yang sering terlewatkan.

Unspecial menjadi album penuh keempat Taeyeon setelah INVU yang dirilis pada 2022. Sebagai salah satu vokalis utama Girls' Generation, Taeyeon telah membangun reputasi kuat melalui karya solo seperti “Four Seasons”, “Spark”, dan “To. X”.

Album terbarunya diharapkan kembali memperlihatkan kemampuan vokal serta eksplorasi musikal yang menjadi ciri khasnya selama berkarier.

Album Unspecial dirilis pada 30 November 2026 bersama video musik lagu utamanya. Menjelang peluncuran tersebut, perilisan highlight medley menjadi kesempatan bagi penggemar untuk mengenal lebih dekat keseluruhan konsep musik Taeyeon.