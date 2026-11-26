JawaPos.com - Kim Ho Joong, kembali jadi sorotan setelah 24 November 2026 tiba, tanggal yang semula dijadwalkan sebagai hari pembebasannya dari penjara.

Meski telah lebih dahulu keluar melalui pembebasan bersyarat pada Juni lalu, perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan dirinya kembali beraktivitas di industri hiburan. Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal comeback sang penyanyi.

Menurut laporan allkpop, Kim Ho Joong sebelumnya dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun enam bulan akibat kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tindakan melarikan diri setelah menabrak taksi. Insiden tersebut terjadi pada 9 Mei 2024 di kawasan Gangnam, Seoul.

Setelah kecelakaan, ia sempat meninggalkan lokasi dan muncul persoalan lain ketika manajernya mengaku sebagai pengemudi kendaraan tersebut. Pengadilan kemudian menyatakan Kim bersalah atas sejumlah pelanggaran terkait kecelakaan dan tindakan melarikan diri.

Kim Ho Joong mendapatkan persetujuan pembebasan bersyarat setelah melewati proses peninjauan Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Ia akhirnya keluar dari lembaga pemasyarakatan pada 30 Juni 2026, sekitar lima bulan lebih awal dari jadwal pembebasan semula.

Saat meninggalkan penjara, ia menyampaikan pesan kepada penggemar melalui fan cafe dan berjanji menjalani sisa masa hukumannya dengan penuh tanggung jawab serta melakukan introspeksi.

Setelah kembali ke masyarakat, Kim Ho Joong juga menghadapi persoalan kesehatan. Pada Agustus 2026, ia menjalani operasi pada pergelangan kaki kanannya dan melanjutkan proses pemulihan melalui terapi fisik.

Kondisinya dilaporkan mulai membaik hingga mampu berjalan tanpa penyangga, meskipun aktivitas berat seperti berlari masih belum memungkinkan.

Orang terdekatnya menyampaikan bahwa belum ada rencana untuk kembali bekerja karena ia ingin memprioritaskan pemulihan kesehatan sepanjang tahun ini.

Pada 24 November 2026, masa pengawasan atau probation yang menjadi bagian dari pembebasan bersyaratnya juga mencapai akhir. Meski demikian, berakhirnya masa tersebut tidak otomatis berarti Kim Ho Joong akan langsung kembali ke panggung musik.

Hingga kini belum ada kepastian mengenai perilisan album, konser, maupun penampilan televisi. Sebagian penggemar memang berharap ia kembali berkarya, tetapi masih terdapat perdebatan mengenai bagaimana ia dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah kasus yang menjeratnya.