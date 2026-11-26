JawaPos.com - Tiffany Young tunjukkan pesonanya di dunia fashion. Kali ini, ia terpilih sebagai muse baru brand pakaian plus-wear asal Korea Selatan, Marn5.

Menurut laporan allkpop, Tiffany dipercaya menjadi wajah kampanye koleksi musim gugur dan dingin 2026 bertajuk Plus Yourself, yang mengusung pesan tentang keberanian mengekspresikan diri dan menerima keunikan masing-masing.

Pengumuman tersebut disampaikan Marn5 pada 23 November 2026. Melalui konsep kampanye Beyond the Heat, HEATTOUCH, brand ini menghadirkan koleksi pakaian musim dingin fungsional dengan sentuhan gaya modern.

Tiffany dinilai memiliki karakter yang sesuai dengan pesan kampanye karena mampu menampilkan kepercayaan diri dan pesona alami tanpa harus bergantung pada penampilan yang berlebihan.

Dalam foto kampanye dan video brand yang dirilis, Tiffany memperlihatkan dua gaya berbeda dengan dominasi warna hitam dan putih. Pada salah satu pemotretan, ia mengenakan hoodie hitam yang dipadukan dengan sepatu bot berbulu di tengah latar bersalju.

Sementara itu, penampilan lainnya menampilkan busana serba putih yang memberikan kesan anggun dan lembut. Senyum natural serta pose santainya membuat koleksi tersebut terlihat nyaman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Perwakilan Marn5 menyampaikan bahwa Tiffany merupakan sosok artis yang memiliki karakter kuat dan tetap mampu memperlihatkan identitasnya melalui penampilan sederhana.

Pihak brand berharap kolaborasi ini dapat mendorong konsumen untuk menerima diri sendiri dengan lebih nyaman sekaligus berani menunjukkan daya tarik unik yang mereka miliki.

Di luar aktivitas fashion, Tiffany juga terus mengembangkan karier di bidang musik dan akting. Pada Agustus 2026, ia merilis album solo penuh pertamanya berjudul Edge of Calm dan menyelesaikan tur Asia di enam kota.

Ia juga dijadwalkan menggelar konser penutup tur di Seoul pada 27 Desember 2026. Selain itu, Tiffany baru-baru ini mengumumkan keterlibatannya dalam musikal Chicago.

Terpilihnya Tiffany sebagai muse baru Marn5 menambah daftar aktivitasnya di industri hiburan sepanjang 2026.

Setelah dikenal sebagai anggota Girls' Generation dan sukses membangun karier solo, ia kini semakin memperluas kiprahnya melalui dunia akting, panggung musikal, hingga industri fashion.