JawaPos.com - Kabar berakhirnya hubungan Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar hiburan Korea Selatan.

Kali ini, perhatian publik tertuju pada sebuah unggahan Instagram lama milik Lee Do Hyun yang kembali ramai dibicarakan setelah kabar perpisahan mereka dikonfirmasi.

Foto yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari dokumentasi perjalanan luar negeri tersebut kini memunculkan beragam spekulasi karena menampilkan sebuah kalimat berbahasa Inggris yang dinilai memiliki makna emosional.

Mengutip laporan Zapzee, unggahan tersebut dibagikan Lee Do Hyun sekitar tujuh minggu sebelum kabar perpisahannya mencuat.

Dalam rangkaian foto perjalanan ke Milan, Italia, sang aktor menyertakan gambar tulisan di permukaan jalan yang berbunyi, "Loved you more than you loved yourself."

Kalimat tersebut dapat diartikan sebagai ungkapan bahwa seseorang mencintai orang lain bahkan lebih besar daripada orang tersebut mencintai dirinya sendiri.

Sejumlah penggemar kemudian menghubungkan tulisan tersebut dengan kondisi hubungan sang aktor pada saat foto diambil.

Ada yang menduga bahwa keduanya mungkin sudah mengalami masalah atau bahkan berpisah ketika Lee Do Hyun mengunjungi Milan. Namun, spekulasi tersebut belum memiliki konfirmasi.

Kalimat dalam foto juga bukan tulisan pribadi yang dibuat oleh Lee Do Hyun, melainkan tulisan yang kebetulan tertangkap kamera saat dirinya menjalani agenda perjalanan. Sang aktor pun tidak pernah memberikan penjelasan khusus mengenai alasan mengabadikan gambar tersebut.

Di tengah berbagai dugaan yang bermunculan, sejumlah penggemar justru memilih memberikan dukungan kepada Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon.

Mereka berharap kedua aktor tersebut dapat menjalani kehidupan masing-masing dengan bahagia tanpa harus terus-menerus menjadi sasaran spekulasi.

Perpisahan memang menjadi bagian pribadi dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak semua unggahan media sosial perlu dikaitkan dengan kondisi hubungan asmara. Hingga kini, kedua pihak juga belum memberikan pernyataan tambahan mengenai makna foto yang kembali viral tersebut.

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon pertama kali bertemu ketika membintangi serial Netflix The Glory pada 2022. Hubungan keduanya semakin dekat setelah menjalani sejumlah kegiatan bersama para pemain, sebelum akhirnya mengonfirmasi hubungan asmara pada April 2023.

Selama menjalin hubungan, keduanya dikenal cukup menjaga privasi meskipun sesekali memperlihatkan dukungan satu sama lain di hadapan publik. Bahkan, hubungan tersebut tetap bertahan ketika Lee Do Hyun menjalani wajib militer hingga menyelesaikan tugasnya pada 2025.

Agensi Lee Do Hyun, YH Entertainment, mengonfirmasi bahwa keduanya telah mengakhiri hubungan dan sepakat untuk tetap saling mendukung sebagai rekan kerja yang baik.

Agensi Lim Ji Yeon, Artist Company, juga membenarkan kabar tersebut tanpa mengungkapkan alasan maupun waktu pasti perpisahan karena menyangkut kehidupan pribadi mereka.

Kini, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon akan melanjutkan perjalanan karier masing-masing. Lee tengah menantikan penayangan drama Grand Galaxy Hotel, sementara Lim Ji Yeon telah mengonfirmasi proyek drama terbarunya berjudul Alike.