JawaPos.com - Cinema XXI kembali mencatatkan prestasi membanggakan meraih penghargaan Indonesia’s Best Managed Companies 2026 dari Deloitte. Penghargaan ini menjadi pencapaian keempat secara berturut-turut sejak 2023.

Konsistensi meraih penghargaan selama empat tahun berturut-turut ini mengantarkan Cinema XXI memperoleh predikat Gold Winner pada tahun 2026. Pengakuan ini diberikan atas kualitas pengelolaan perusahaan, kepemimpinan, strategi bisnis, hingga kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan industri.

Direktur Utama Cinema XXI, Suryo Suherman, mengatakan bahwa penghargaan yang diterima ini merupakan buah dari kerja bersama seluruh tim dalam menjaga keberlanjutan bisnis di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika industri hiburan.

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga mencerminkan komitmen seluruh karyawan dalam membangun organisasi yang tangguh dan mampu mengikuti perkembangan pasar.

"Kami merasa terhormat kembali menerima pengakuan dari Deloitte di ajang Indonesia’s Best Managed Companies. Penghargaan ini merupakan yang keempat kalinya diterima secara berturut-turut oleh Cinema XXI," kata Suryo.

Dia menambahkan, Cinema XXI akan terus memperkuat inovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan pengalaman menonton film yang nyaman dengan harga terjangkau bagi masyarakat di berbagai daerah.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang, baik bagi penonton maupun seluruh pemangku kepentingan.

Empat Kriteria Penilaian Deloitte Penghargaan Indonesia’s Best Managed Companies tidak hanya mempertimbangkan pencapaian finansial perusahaan. Deloitte menggunakan empat kriteria utama untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan bisnis, yakni strategi, budaya dan komitmen, kapabilitas dan inovasi, serta tata kelola dan keuangan.

Best Managed Companies Leader Deloitte Southeast Asia, Chua How Kiat, menjelaskan bahwa perusahaan penerima penghargaan tahun ini dinilai mampu menunjukkan kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan menciptakan nilai jangka panjang di tengah perubahan lingkungan bisnis.

Menurutnya, keberhasilan perusahaan tidak cukup hanya ditentukan oleh kinerja keuangan. Kepemimpinan yang kuat, organisasi yang tangguh, tata kelola yang baik, serta kesiapan membangun kapabilitas di masa depan juga menjadi faktor penting.

"Kami mengucapkan selamat kepada Cinema XXI atas pencapaian ini dan berharap perusahaan terus berkembang di masa mendatang," ujar How Kiat.

Sementara itu, Best Managed Companies Leader Deloitte Indonesia, Dionisius Damijanto, menilai keberhasilan Cinema XXI mempertahankan penghargaan tersebut dalam empat tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis yang baik.

Dia menyebut Cinema XXI mampu memadukan kepemimpinan dan arah strategis perusahaan dengan budaya inovasi, tata kelola, serta praktik bisnis berkelanjutan.

Penilaian penghargaan tahun ini dilakukan oleh panel juri independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi. Mereka adalah Dr. Ancella Anitawati Hermawan dan Edward Tanujaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, serta Dr. Yasmin Stamboel Wirjawan dari Ancora Foundation dan Center of Human Rights and International Justice, Stanford University.

Program Best Managed Companies sendiri pertama kali diluncurkan di Kanada pada 1993. Kini, program tersebut telah berkembang ke lebih dari 45 negara di Asia Pasifik, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah, dengan jaringan global yang melibatkan lebih dari 1.300 perusahaan.

Dari sisi operasional, Cinema XXI terus memperluas jangkauan bisnisnya untuk menjangkau lebih banyak penonton di Indonesia.

Berdasarkan data perusahaan hingga 12 November 2026, jaringan bioskop yang berada di bawah PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk ini telah mengoperasikan 272 lokasi bioskop dengan total 1.404 layar. Jaringannya tersebar di 55 kota dan 32 kabupaten di Indonesia.