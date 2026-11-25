JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari pasangan aktor Korea Selatan, Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun. Keduanya dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmara setelah sekitar tiga tahun menjalani pacaran secara terbuka.

Kabar perpisahan pasangan yang dipertemukan melalui drama The Glory tersebut telah dikonfirmasi oleh masing-masing agensi pada Selasa, 24 November 2026.

Menurut laporan allkpop, agensi Lee Do Hyun, YH Entertainment, membenarkan bahwa kedua aktor tersebut baru-baru ini memutuskan untuk berpisah.

Mereka sepakat mengakhiri hubungan dengan baik dan tetap menjadi rekan kerja yang saling memberikan dukungan.

Artist Company selaku agensi Lim Ji Yeon juga menyampaikan pernyataan serupa. Pihaknya meminta publik memahami bahwa alasan serta waktu pasti perpisahan merupakan bagian dari kehidupan pribadi para aktor.

Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun pertama kali bertemu ketika membintangi serial Netflix The Glory yang dirilis pada 2022. Dalam drama tersebut, Lim Ji Yeon memerankan Park Yeon Jin, sosok antagonis yang terlibat dalam perundungan terhadap Moon Dong Eun.

Sementara itu, Lee Do Hyun berperan sebagai Joo Yeo Jeong, dokter yang membantu Dong Eun menjalankan rencana balas dendamnya. Hubungan keduanya kemudian berkembang menjadi asmara di luar lokasi syuting.

Kabar kedekatan mereka pertama kali terungkap pada April 2023 dan langsung dikonfirmasi oleh masing-masing agensi. Sejak saat itu, keduanya dikenal sebagai salah satu pasangan selebritas Korea yang cukup terbuka mengenai hubungan mereka.

Momen kebersamaan mereka, termasuk saat bermain golf dan saling memberikan dukungan di tengah kesibukan pekerjaan, kerap menjadi perhatian penggemar.

Hubungan tersebut juga tetap bertahan ketika Lee Do Hyun menjalani wajib militer pada Agustus 2023 hingga Mei 2025. Salah satu momen yang sempat menyentuh penggemar terjadi dalam ajang Baeksang Arts Awards 2024.

Ketika menerima penghargaan untuk kategori aktor pendatang baru terbaik film berkat Exhuma, Lee Do Hyun secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lim Ji Yeon.

Meski keputusan berpisah menjadi kabar yang mengejutkan bagi penggemar, kedua agensi menegaskan bahwa Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun akan tetap saling mendukung sebagai rekan sesama aktor.

Kini, keduanya bersiap melanjutkan aktivitas masing-masing di industri hiburan. Lim Ji Yeon dikenal melalui drama My Royal Nemesis, sementara Lee Do Hyun tengah mempersiapkan sejumlah proyek baru, termasuk serial Netflix Grand Galaxy Hotel.