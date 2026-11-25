JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari mantan anggota grup K-Pop 4Minute, Jeon Ji Yoon. Ia resmi menikah dengan kekasihnya yang bukan berasal dari kalangan selebritas dalam sebuah upacara privat di Seoul pada 22 November 2026.

Momen istimewa tersebut semakin mengharukan ketika sahabat sekaligus mantan rekan satu grupnya, Heo Ga Yoon, menyampaikan pidato ucapan selamat yang membuat sang pengantin meneteskan air mata.

Menurut laporan Zapzee pada 23 November 2026, Heo Ga Yoon membagikan video suasana pernikahan Jeon Ji Yoon melalui Instagram sehari setelah acara berlangsung.

Dalam rekaman tersebut, Jeon Ji Yoon terlihat mengenakan gaun pengantin putih dengan model bahu terbuka. Ia tampak emosional ketika mendengarkan pidato Heo Ga Yoon yang berisi doa dan harapan untuk kehidupan barunya bersama sang suami.

Heo Ga Yoon juga menyampaikan pesan singkat melalui unggahannya, yakni berharap Jeon Ji Yoon menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia.

Persahabatan keduanya menjadi sorotan karena mereka telah melewati banyak pengalaman bersama sejak debut sebagai anggota 4Minute pada 2009. Setelah grup tersebut bubar pada 2016, hubungan mereka tetap terjalin dan terlihat melalui dukungan dalam berbagai momen penting.

Kebahagiaan Jeon Ji Yoon turut dirayakan oleh anggota 4Minute lainnya. Nam Ji Hyun menyampaikan ucapan selamat melalui media sosial, sedangkan Kwon So Hyun memberikan pesan hangat dengan menyebut Jeon sebagai pengantin yang penuh semangat dan terlihat begitu cantik.

Kehadiran serta dukungan para mantan anggota grup tersebut membuat pernikahan ini terasa semakin spesial bagi para penggemar.

Jeon Ji Yoon sebelumnya mengumumkan rencana pernikahannya pada 4 November 2026. Sang suami diketahui merupakan seorang pekerja kantoran yang berusia empat tahun lebih tua darinya.

Keduanya diperkenalkan melalui seorang kenalan dan menjalin hubungan selama sekitar satu tahun sebelum memutuskan menikah. Jeon Ji Yoon pernah mengungkapkan bahwa calon suaminya merupakan sosok hangat dan mampu membuatnya merasa nyaman.

Dengan pernikahan ini, Jeon Ji Yoon menjadi mantan anggota 4Minute kedua yang menikah setelah HyunA, yang lebih dahulu menggelar pernikahan pada Oktober 2024.

Setelah menjalani perjalanan karier sebagai penyanyi solo, Jeon Ji Yoon kini juga aktif menulis. Kabar pernikahannya pun disambut hangat oleh penggemar yang ikut merayakan babak baru kehidupan sang artis.