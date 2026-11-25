JawaPos.com - Jimin, tengah menjadi perbincangan setelah membagikan sejumlah foto bersama seorang pria misterius melalui media sosial.

Unggahan tersebut langsung memancing rasa penasaran penggemar karena memperlihatkan interaksi yang terlihat akrab dan penuh kehangatan. Tak sedikit warganet kemudian menduga bahwa penyanyi tersebut sedang memberikan isyarat mengenai hubungan asmara barunya.

Menurut laporan Zapzee pada 23 November 2026, Jimin mulai membagikan foto pria tersebut pada 20 November. Ia menyertakan keterangan singkat yang berbunyi, “Boss is so sweet.”

Setelah itu, Jimin kembali mengunggah foto ketika keduanya terlihat saling berhadapan. Dalam salah satu potret, pria tersebut tampak memandang Jimin dengan ekspresi hangat ketika sang penyanyi mengambil gambarnya menggunakan ponsel.

Perhatian publik semakin tertuju pada unggahan berikutnya. Jimin membagikan foto selfie di depan cermin yang memperlihatkan dirinya berdiri di samping pria tersebut sambil saling mengaitkan lengan. Ia juga menambahkan emoji hati pada salah satu foto pria itu.

Rangkaian unggahan tersebut membuat sebagian warganet menilai keduanya memiliki kedekatan khusus dan menduga Jimin sedang memberi petunjuk tentang hubungan romantis.

Meski demikian, hingga laporan tersebut diterbitkan, Jimin belum memberikan penjelasan mengenai identitas pria yang muncul dalam foto-fotonya.

Ia juga belum mengonfirmasi apakah keduanya benar-benar menjalin hubungan asmara. Karena itu, kabar mengenai kehidupan percintaannya masih sebatas spekulasi berdasarkan unggahan media sosial, bukan pengumuman resmi.

Jimin memulai debutnya sebagai anggota AOA pada 2012 dan meninggalkan grup tersebut pada 2020 setelah muncul tuduhan perundungan dari mantan rekan satu grupnya, Kwon Mina.

Setelah sempat menjauh dari industri hiburan, ia kembali tampil di televisi melalui program kompetisi musik JTBC The Second World pada 2022.

Sejak saat itu, Jimin melanjutkan aktivitasnya sebagai penyanyi solo. Kini, unggahan terbarunya kembali membuat kehidupan pribadi sang artis menjadi perhatian publik.