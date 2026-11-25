JawaPos.com - Dahyun, tengah menjadi sorotan setelah menerima komentar pedas dari sejumlah pengguna internet yang mempermasalahkan penampilannya.

Kontroversi tersebut bermula dari sebuah video singkat yang diunggah melalui akun resmi TWICE pada September 2026. Alih-alih mendapatkan respons positif, kolom komentar video itu justru dipenuhi berbagai pernyataan yang merendahkan visual sang idol.

Dalam video tersebut, Dahyun terlihat melakukan gerakan sederhana mengikuti lagu IU berjudul “Unknown Planet”. Ia mengenakan kardigan rajut berwarna merah muda dengan rambut panjang lurus dan poni.

Penampilannya yang terlihat santai ternyata memicu sejumlah netizen membandingkan wajahnya dengan penampilan sebelumnya.

Beberapa komentar bahkan secara terang-terangan menyebut Dahyun tidak cantik dan mempertanyakan apakah dirinya benar-benar seorang selebritas.

Menurut laporan Zapzee pada 23 November 2026, salah satu komentar bernada mengejek yang mempertanyakan status Dahyun sebagai selebritas dilaporkan memperoleh hampir 5.000 tanda suka.

Banyak penggemar menyayangkan reaksi tersebut karena penilaian terhadap penampilan seseorang tidak seharusnya berubah menjadi penghinaan pribadi.

Mereka juga mengingatkan bahwa gaya rambut, riasan, pencahayaan, hingga sudut pengambilan gambar dapat memengaruhi penampilan seseorang di depan kamera.

Penggemar pun ramai memberikan pembelaan kepada Dahyun. Mereka meminta pengguna internet berhenti melontarkan komentar yang tidak perlu dan mendesak JYP Entertainment mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi artisnya dari serangan verbal di media sosial.

Terlebih, komentar negatif tersebut muncul di akun resmi grup yang seharusnya menjadi ruang untuk membagikan aktivitas dan konten para member TWICE.

Di luar aktivitasnya bersama TWICE, Dahyun juga tengah mengembangkan karier di dunia akting. Ia dijadwalkan membintangi film mendatang berjudul Gureumi Gureumi bersama aktor Cha Woo Min.

Sementara itu, TWICE baru saja merayakan 11 tahun debut mereka pada Oktober 2026 melalui acara fan party bertajuk ONCE UPON A THRI11.

Kontroversi yang menimpa Dahyun kembali memunculkan perbincangan mengenai batas kritik dan perilaku perundungan terhadap figur publik di dunia maya.