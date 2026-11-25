JawaPos.com - Juicy Seyeon, kembali menjadi sorotan setelah membahas rumor yang menghubungkan dirinya dengan Chairman HYBE, Bang Si Hyuk.

Kali ini, ia memilih menjadikan kontroversi tersebut sebagai materi komedi dalam sebuah pertunjukan stand-up. Dengan gaya bicara blak-blakan, Juicy Seyeon secara terbuka membantah tuduhan bahwa dirinya pernah menjalin hubungan intim dengan Bang Si Hyuk demi mendapatkan uang.

Menurut laporan Zapzee pada 23 November 2026, Juicy Seyeon tampil dalam program bertajuk Roast Party 3: YouTuber Hunt yang diunggah melalui kanal YouTube Punchlines pada 21 November.

Dalam pertunjukan tersebut, para peserta saling melontarkan sindiran dan lelucon mengenai penampilan maupun kehidupan pribadi. Juicy Seyeon kemudian mengangkat sendiri rumor yang selama ini dikaitkan dengannya dan Bang Si Hyuk.

Ia mempertanyakan mengapa publik terus menanyakan tuduhan tersebut meskipun dirinya telah berulang kali membantahnya.

Juicy Seyeon bahkan membalas dengan pertanyaan sarkastis kepada penonton, sebelum menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan hal yang selama ini dituduhkan. Ia juga menyindir orang-orang yang terus mempermasalahkan kekayaan dan urusan finansialnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juicy Seyeon melontarkan pernyataan bahwa perbedaan kekayaan antara dirinya dan para pengkritik justru lebih besar dibandingkan perbedaan asetnya dengan Bang Si Hyuk.

Ia juga bercanda bahwa siapa pun yang ingin makan bersamanya harus membayar sekitar 7 juta won atau setara 5.200 dolar AS untuk sebuah voucher makan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari materi roasting yang mengundang perhatian penonton.

Rumor mengenai kedekatan Juicy Seyeon dan Bang Si Hyuk bermula pada Agustus 2024. Saat itu, keduanya tertangkap kamera berjalan bersama di kawasan Beverly Hills, Los Angeles, Amerika Serikat.

Rekaman tersebut menyebar luas di internet dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan mereka.

HYBE kemudian menjelaskan bahwa Bang Si Hyuk mengenal Juicy Seyeon melalui seorang kenalan dan membantu mengatur reservasi restoran selama kunjungannya ke Amerika Serikat.

Juicy Seyeon juga pernah memberikan penjelasan melalui siaran langsung bahwa Bang Si Hyuk hanya menemani mereka menuju restoran pada hari tersebut. Ia membantah anggapan bahwa sang chairman mengikuti aktivitasnya selama berada di Amerika.

Melalui penampilan terbarunya, Juicy Seyeon kembali menegaskan bantahannya sekaligus menunjukkan bahwa dirinya tidak segan menggunakan kontroversi tersebut sebagai bahan humor di hadapan publik.