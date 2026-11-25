JawaPos.com - Pasangan aktor Korea Selatan Ha Jung Woo dan Cha Jung Won kembali menjadi sorotan setelah undangan pernikahan mereka terungkap ke publik.

Bukan hanya mengumumkan tanggal pernikahan, undangan tersebut juga memberikan petunjuk bahwa hubungan asmara keduanya telah berlangsung jauh lebih lama dari yang selama ini diketahui. Kalimat romantis di dalamnya mengisyaratkan perjalanan cinta selama sekitar satu dekade.

Menurut laporan Zapzee pada 23 November 2026, undangan pernikahan pasangan ini diperoleh oleh media MyDaily. Kartu tersebut dirancang sederhana tanpa menyertakan foto prewedding.

Namun, terdapat pesan menyentuh yang berbunyi bahwa setelah melewati musim dingin kesepuluh bersama, mereka akhirnya siap berjanji untuk menjalani kehidupan bersama selamanya.

Ungkapan tersebut langsung menarik perhatian karena mengindikasikan hubungan mereka telah terjalin lebih dari 10 tahun.

Ha Jung Woo dan Cha Jung Won sebelumnya dikabarkan mulai menjalin hubungan setelah saling mengenal di lingkungan pekerjaan.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebut keduanya mulai dekat sekitar 2020. Mereka kemudian mengonfirmasi hubungan asmara pada Februari 2026 setelah kabar kencan menjadi perbincangan.

Pengungkapan terbaru melalui undangan pernikahan pun memberikan gambaran berbeda mengenai lamanya hubungan mereka.

Keduanya dijadwalkan melangsungkan pernikahan pada 13 Desember 2026 di The Shilla Seoul, Korea Selatan. Upacara akan digelar secara tertutup dengan mengundang keluarga dan kerabat dekat.

Dalam undangan tersebut, pasangan ini juga meminta para tamu memahami pengaturan tempat duduk yang akan dibagi ke beberapa ruangan karena keterbatasan kapasitas.

Mereka turut meminta agar foto maupun video acara tidak diunggah ke media sosial serta menyampaikan bahwa tidak menerima kiriman karangan bunga ucapan selamat.

Ha Jung Woo dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film populer, seperti The Chaser, The Yellow Sea, The Berlin File, dan The Handmaiden.

Sementara itu, Cha Jung Won memulai debut akting melalui film Horror Stories pada 2012 dan pernah tampil dalam sejumlah drama, termasuk My Absolute Boyfriend dan Eccentric! Chef Moon. Selain berakting, ia juga aktif di bidang fashion dan kecantikan.

Menjelang hari pernikahan, pengungkapan perjalanan cinta mereka selama sekitar 10 tahun menjadi perhatian penggemar hiburan Korea.

Pesan sederhana dalam undangan tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai hubungan yang selama ini dijaga cukup jauh dari sorotan publik. Kini, keduanya bersiap memulai babak baru sebagai pasangan suami istri pada pertengahan Desember 2026.