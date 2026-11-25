JawaPos.com - im Woo Bin dan Ahn Bo Hyun, akhirnya akan tampil bersama dalam sebuah variety show untuk pertama kalinya. Keduanya dikenal sebagai sahabat dekat yang telah menjalin hubungan sejak masih bekerja sebagai model.

Momen kebersamaan mereka kali ini semakin menarik karena akan dikemas dalam kegiatan berkemah bersama komedian Kim Sook.

Menurut laporan Zapzee pada 23 November 2026, Kim Woo Bin dan Ahn Bo Hyun dijadwalkan menjalani syuting untuk kanal YouTube Kim Sook TV pada 26 November.

Program tersebut akan menghadirkan konsep camping yang memungkinkan ketiganya berbincang santai, bercanda, dan memperlihatkan suasana kebersamaan di luar aktivitas pekerjaan.

Kehadiran dua aktor tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar untuk melihat interaksi mereka secara lebih dekat.

Persahabatan Kim Woo Bin dan Ahn Bo Hyun sudah terjalin sejak keduanya berada di dunia modeling. Hubungan tersebut tetap bertahan ketika mereka mulai menekuni karier sebagai aktor.

Meski sebelumnya pernah membicarakan kedekatan mereka melalui wawancara dan berbagai tayangan televisi, kemunculan bersama dalam sebuah variety show menjadi pengalaman pertama bagi keduanya.

Pertemuan ini juga menarik perhatian karena Kim Woo Bin dan Ahn Bo Hyun sedang mempersiapkan drama terbaru yang akan tayang pada tanggal yang sama.

Kim Woo Bin akan membintangi drama tvN berjudul Gift, sementara Ahn Bo Hyun menjadi pemeran utama dalam drama JTBC Sacred Jewel.

Penggemar pun penasaran apakah keduanya akan membagikan cerita mengenai proyek terbaru tersebut selama kegiatan camping bersama Kim Sook.

Dalam Gift, Kim Woo Bin memerankan Jung Min Yong, mantan pelatih pitching bisbol profesional yang memperoleh kemampuan misterius setelah mengalami kecelakaan. Ia kemudian dipercaya melatih tim bisbol SMA yang berada di peringkat terbawah.

Sementara itu, Ahn Bo Hyun memerankan Baek Gyeol dalam Sacred Jewel, drama berlatar Dinasti Goryeo pada 1258 yang mengikuti perjalanan pasukan pengawal kerajaan dalam misi berbahaya mencari pusaka suci.

Episode Kim Sook TV yang menghadirkan Kim Woo Bin dan Ahn Bo Hyun dijadwalkan menjalani proses syuting pada 26 November 2026.

Sementara itu, kedua drama mereka akan memulai penayangan pada 5 Desember 2026. Gift tayang pukul 21.10 KST melalui tvN, disusul Sacred Jewel pukul 22.40 KST di JTBC.

Penampilan perdana keduanya dalam satu variety show pun menjadi kesempatan menarik untuk melihat persahabatan mereka di luar layar drama.