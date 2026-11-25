JawaPos.com - Sung Si Kyung menjadi perbincangan setelah komentarnya kepada Chaeryeong ITZY dalam sebuah konten YouTube menuai reaksi beragam.

Candaan mengenai status lajang dan pertanyaan seputar kehidupan asmara tersebut dinilai sebagian penonton kurang pantas. Perbedaan usia 22 tahun antara keduanya juga membuat interaksi itu semakin ramai dibahas di media sosial.

Menurut laporan Zapzee pada 24 November 2026, kejadian tersebut berlangsung dalam program kuliner Sung Si Kyung di kanal YouTube miliknya.

Saat makan bersama Chaeryeong, penyanyi kelahiran 1979 itu menyinggung ekspresi manajer sang idol yang terlihat lega ketika mengetahui keduanya bertemu.

Sung kemudian bercanda bahwa dirinya juga masih lajang dan merasa sedikit tersinggung karena seolah dianggap tidak mungkin menjadi sosok yang menarik secara romantis bagi Chaeryeong.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya memiliki penggemar yang bisa merasa cemburu. Chaeryeong terlihat tertawa mendengar candaan tersebut.

Namun, sebagian penonton justru menilai perkataan itu membuat suasana kurang nyaman, terutama karena Chaeryeong lahir pada 2001 dan memiliki jarak usia cukup jauh dengan Sung Si Kyung.

Kritik semakin berkembang ketika Sung Si Kyung beberapa kali mengarahkan percakapan pada topik hubungan asmara. Ia mengaku merasa ada banyak batasan ketika berbicara dengan idol K-pop, khususnya mengenai cara mereka berkencan dan tipe pasangan yang disukai.

Meski menyadari topik tersebut sensitif, ia tetap menanyakan gambaran pasangan ideal kepada Chaeryeong. Sang idol kemudian menjelaskan bahwa dirinya menyukai orang yang humoris dan cenderung senang jika pasangan berinisiatif dalam hubungan.

Sejumlah warganet mempertanyakan alasan Sung terus mengangkat persoalan percintaan meskipun mengetahui bahwa kehidupan pribadi idol sering menjadi topik sensitif.

Ada pula yang membandingkan interaksi tersebut dengan situasi di lingkungan kerja, ketika seorang senior melontarkan candaan serupa kepada rekan yang jauh lebih muda.

Namun, tidak semua penonton memberikan tanggapan negatif. Sebagian lainnya menganggap perkataan Sung hanya candaan dalam sebuah acara hiburan dan tidak perlu ditanggapi terlalu serius.

Perdebatan ini memperlihatkan perbedaan pandangan penonton mengenai batas humor dan kenyamanan dalam interaksi publik.

Sebagian pihak menilai candaan tersebut tidak bermaksud buruk, sedangkan lainnya menyoroti posisi Chaeryeong sebagai junior yang mungkin sulit menunjukkan ketidaknyamanan di hadapan senior.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, perbincangan masih berlangsung dan belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak mengenai kontroversi tersebut.

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