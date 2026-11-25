JawaPos.com - V atau Kim Taehyung, kembali menjadi perbincangan setelah kabar mengenai penampilannya dalam latihan pasukan cadangan Korea Selatan beredar di media sosial.

Ia disebut menunjukkan kemampuan menonjol saat mengikuti simulasi pertempuran hingga mendapatkan kesempatan menyelesaikan sesi latihan lebih awal. Cerita tersebut menarik perhatian penggemar karena memperlihatkan keseriusan sang penyanyi dalam menjalani kewajiban militernya.

Menurut laporan Zapzee pada 24 November 2026, sejumlah orang yang mengaku mengikuti sesi latihan bersama V membagikan pengalaman mereka melalui komunitas daring.

Salah satu saksi menyebut Taehyung berhasil mencatat lima kill dalam simulasi pertempuran. Ia juga dikabarkan menjadi peserta pertama yang diperbolehkan meninggalkan lokasi latihan sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Kesaksian serupa disampaikan oleh pengguna internet lainnya. Mereka mengaku melihat V mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh, berbeda dari sebagian peserta yang disebut kurang aktif selama kegiatan berlangsung.

Penampilannya tersebut kemudian mendapat banyak pujian dari penggemar, meskipun informasi mengenai hasil latihan itu sejauh ini bersumber dari cerita saksi yang beredar secara daring.