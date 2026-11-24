JawaPos.com - Annie ALLDAY PROJECT merasakan salah satu momen paling berharga dalam perjalanan kariernya. Penyanyi yang sejak kecil mengidolakan CL tersebut berkesempatan tampil bersama sang senior di panggung 2026 MAMA Awards.

Pertemuan istimewa itu bukan sekadar kolaborasi antarpesohor K-pop, melainkan juga menjadi kenyataan dari impian yang telah lama ia simpan.

Menurut laporan The Chosun, momen tersebut berlangsung pada 20 November 2026 di Kyocera Dome Osaka, Jepang.

Dalam acara itu, CL menghadirkan penampilan spesial dengan membawakan lagu ikonis 2NE1, yakni Fire dan I Am the Best.

Ia kemudian berbagi panggung dengan Annie, Bailey, dan Youngseo dari ALLDAY PROJECT. Kolaborasi tersebut sukses mencuri perhatian berkat energi kuat serta penampilan penuh karisma dari para artis.

CL juga memberikan sentuhan nostalgia melalui gaya busana yang mengingatkan penggemar pada penampilannya sekitar 17 tahun lalu, lengkap dengan aksesori goggles dan headphone.

Sementara itu, Annie bersama Bailey dan Youngseo mengambil bagian dalam penampilan tersebut. Meski menjadi kolaborasi pertama CL dan Annie di atas panggung, keduanya terlihat mampu membangun chemistry yang apik.

Setelah pertunjukan berakhir, Annie mengungkapkan perasaannya melalui platform komunikasi penggemar Dayoff. Ia sempat bercanda bahwa dirinya tidak menangis setelah turun panggung, sebelum akhirnya mengakui bahwa air matanya benar-benar jatuh.

Annie mengaku semakin sulit menahan emosi ketika CL, yang memiliki nama asli Lee Chae Rin, memeluknya dan memberikan pujian atas penampilannya.

Menurut laporan OSEN yang diterbitkan Chosun, Annie menyampaikan rasa sayangnya kepada CL sekaligus berterima kasih karena sang idola menjadi alasan awal dirinya bermimpi menjadi penyanyi.

Ia menyebut kesempatan berdiri di panggung yang sama dengan sosok yang dikaguminya sebagai pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang hidup.

Impian tersebut ternyata telah tumbuh sejak Annie masih berusia tujuh tahun. Dalam sebuah video yang dirilis pada Juni 2025, ia pernah menceritakan bagaimana video musik Lollipop dari 2NE1 dan BIGBANG membuatnya terpukau hingga ingin mengikuti jejak para artis tersebut.