JawaPos.com - Momen reuni grup musik generasi pertama K-pop, Fly to the Sky, menjadi perhatian Eun Ji Won. Dalam episode terbaru program Mr. House Husband 2, personel Sechs Kies tersebut menyaksikan Hwanhee dan Brian kembali tampil bersama setelah delapan tahun.

Di balik kebahagiaan melihat rekan sesama musisi kembali ke panggung, Eun Ji Won rupanya menyimpan sedikit rasa iri karena perjalanan reuni grupnya sendiri tidak berjalan semulus itu.

Dikutip dari archyde, Hwanhee dan Brian menjalani proses pengambilan gambar video musik untuk single terbaru mereka berjudul Story.

Menariknya, keduanya kembali bekerja dengan tim produksi yang telah lama mendukung perjalanan karier mereka, mulai dari penata rambut hingga sutradara.

Suasana nostalgia terasa semakin kuat ketika Brian menyambut Hwanhee dengan sapaan bercanda, sementara keduanya menunjukkan keakraban yang tetap terjaga meski lama tidak beraktivitas sebagai duo.

Melihat kekompakan tersebut, Eun Ji Won mengungkapkan bahwa Fly to the Sky memiliki keuntungan tersendiri untuk kembali tampil sebagai grup. Ia menyebut hanya satu orang yang perlu hadir agar formasi mereka kembali lengkap.

Komentar itu memperlihatkan perbedaan situasi dengan Sechs Kies, yang memiliki lebih banyak anggota dan perjalanan reuni lebih kompleks. Meski disampaikan dengan nada bercanda, perkataannya memperlihatkan kerinduan terhadap kebersamaan grup yang membesarkan namanya.

Sechs Kies sendiri memulai debut pada 1997 dan pernah menjadi salah satu grup idola populer yang bersaing dengan H.O.T. Namun, grup tersebut bubar setelah Dream Concert tahun 2000.

Mereka sempat kembali menjadi sorotan melalui reuni di program Infinite Challenge pada 2016, tetapi belum melanjutkan aktivitas penuh sebagai grup.

Situasi semakin rumit setelah sejumlah anggota menempuh jalan karier berbeda, sementara rencana pertunjukan reuni yang melibatkan Lee Jae Jin, Ko Ji Yong, dan Jang Soo Won juga batal digelar.

Di tengah pembahasan reuni, suasana acara kembali diwarnai humor ketika Eun Ji Won menceritakan bahwa Sechs Kies pernah mempertimbangkan nama grup yang tidak biasa, yakni Yukgaejang, nama sup daging sapi pedas khas Korea.

Ide tersebut muncul karena jumlah anggota mereka enam orang. Candaan tentang nama grup itu membuat pembicaraan semakin santai, sekaligus memperlihatkan sisi jenaka sang leader ketika mengenang masa awal karier.

Fly to the Sky juga memiliki perjalanan panjang sebelum akhirnya kembali bersama. Keduanya debut pada 1999 dan dikenal lewat lagu-lagu seperti Day By Day serta Missing You.

Kembalinya Hwanhee dan Brian setelah jeda panjang menjadi momen emosional bagi penggemar musik K-pop generasi pertama.