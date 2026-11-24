JawaPos.com - Pesona Lee Jong Suk semakin melesat berkat perannya sebagai Pangeran Heinrey dalam serial drama The Remarried Empress.

Karakter yang dikenal penuh pesona tersebut berhasil menarik perhatian penonton dari berbagai negara. Dampaknya terlihat dari pertumbuhan pengikut akun Instagram sang aktor yang kini melampaui angka 26 juta.

Menurut laporan OSEN, jumlah pengikut Instagram resmi Lee Jong Suk sebelumnya berada di kisaran 25,39 juta sebelum serial tersebut dirilis.

Namun, hingga 20 November 2026, angkanya telah melewati 26 juta. Artinya, lebih dari 600 ribu pengikut baru datang setelah penonton menyaksikan penampilannya sebagai Heinrey.

Antusiasme terhadap aktor kelahiran 1989 itu juga terlihat melalui data pencarian Google Trends yang dihimpun pada 3–11 November.

Ketertarikan terhadap Lee Jong Suk dan para pemeran utama The Remarried Empress tercatat tersebar di sejumlah kawasan, mulai dari Asia dan Oseania, termasuk Indonesia, Vietnam, Singapura, Australia, hingga Eropa dan Amerika. Hal ini memperlihatkan bahwa daya tarik serial tersebut tidak hanya terbatas pada pasar Korea Selatan.

Kesuksesan Lee Jong Suk turut berjalan beriringan dengan pencapaian The Remarried Empress di Disney+.

Berdasarkan data FlixPatrol yang dikutip media Korea, serial tersebut berhasil menempati posisi pertama dalam kategori acara televisi Disney+ secara global, hanya 17 hari setelah penayangan perdana.

Setelah memulai debut di posisi ketujuh, popularitasnya meningkat secara bertahap hingga akhirnya mencapai puncak pada pekan ketiga.

Salah satu daya tarik utama serial ini adalah penggambaran Heinrey yang diperankan Lee Jong Suk. Ia menghadirkan sosok pangeran dengan sikap santai, jenaka, tetapi memiliki sisi lembut ketika berhadapan dengan Navier, karakter yang dimainkan Shin Min Ah.

Dalam episode ketujuh dan kedelapan, Lee juga memperlihatkan sisi emosional Heinrey ketika menghadapi kondisi kakaknya yang kritis hingga harus menerima kehilangan tersebut. Perpaduan romansa dan kesedihan membuat karakter ini semakin membekas di hati penonton.

Setelah episode terakhir The Remarried Empress tayang pada 25 November 2026, Lee Jong Suk juga telah menyiapkan sejumlah agenda untuk bertemu penggemar. Ia akan mengunjungi Jepang untuk kegiatan promosi, kemudian menggelar fan meeting di Tokyo pada 26 dan 27 November.