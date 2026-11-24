JawaPos.com - Dampak skandal mengemudi dalam keadaan mabuk yang melibatkan Ko Kyung Pyo semakin meluas. Kali ini, aktor tersebut mulai menghilang dari materi promosi variety show The Village Barber 2.

Tim produksi dilaporkan menghapus sejumlah jejak kehadirannya menjelang penayangan program yang juga dibintangi Park Bo Gum dan Lee Sang Yi tersebut.

Menurut laporan OSEN, video promosi terbaru yang dirilis melalui media sosial resmi tvN Joy hanya menampilkan Park Bo Gum dan Lee Sang Yi.

Keduanya terlihat mengenakan celemek salon sambil memperkenalkan konsep tempat pangkas rambut di sebuah desa tepi laut. Nama Ko Kyung Pyo juga tidak disertakan dalam tagar promosi tersebut.

Sebelumnya, tim produksi telah menghapus foto Ko Kyung Pyo dari situs resmi program dan mengganti materi visual yang semula menampilkan tiga pemeran utama.

Poster individual sang aktor juga tidak lagi ditampilkan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengurangi keterlibatannya dalam promosi setelah kontroversi DUI mencuat.

Meski demikian, penghilangan dari materi promosi tidak otomatis berarti seluruh adegannya dalam program sudah dipastikan dihapus.

Situasi tersebut cukup rumit karena The Village Barber 2 merupakan program praproduksi yang proses syutingnya telah selesai pada musim panas.

Pada 18 November, tim produksi menyampaikan bahwa peran dan porsi kemunculan ketiga pemeran utama saling berkaitan dengan struktur acara.

Kondisi itu membuat proses penyuntingan memiliki keterbatasan, meskipun mereka berjanji berusaha mengurangi ketidaknyamanan penonton tanpa merusak alur tayangan.

Bermula pada 14 November 2026, ketika Ko Kyung Pyo mengalami kecelakaan setelah mobil yang dikendarainya menabrak kendaraan pembersih jalan di kawasan Donggyo-dong, Mapo, Seoul.

Kadar alkohol dalam darahnya dilaporkan mencapai 0,150 persen, jauh di atas ambang batas pencabutan SIM di Korea Selatan. Sehari setelah kejadian, sang aktor menyampaikan permintaan maaf dan mengumumkan penghentian sementara seluruh aktivitasnya.

The Village Barber 2 tayang perdana pada 29 November 2026. Program ini mengikuti kegiatan Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo saat menjalankan salon di sebuah desa pesisir.