JawaPos.com - Billlie Tsuki bagikan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialaminya ketika masih duduk di bangku sekolah dasar.

Dalam sebuah perbincangan bersama komedian sekaligus YouTuber Kian84, idol asal Jepang tersebut mengaku pernah menjadi korban perundungan selama kurang lebih dua tahun.

Pengakuan itu memperlihatkan sisi lain kehidupan Tsuki sebelum dikenal luas sebagai salah satu idol K-pop dengan kepribadian ceria.

Cerita tersebut terungkap melalui video bertajuk With Tsuki yang diunggah di kanal YouTube Kian84 pada 19 November 2026.

Tsuki menjelaskan bahwa dirinya sudah aktif menari sejak usia empat tahun. Bahkan ketika masih kecil, ia pernah terlibat sebagai penari latar untuk sejumlah artis terkenal. Aktivitas tersebut membuat penampilannya cukup berbeda dibandingkan teman-teman seusianya.

Dikutip dari allkpop, Tsuki juga menyukai dunia fesyen dan senang bereksperimen dengan penampilan. Ia mengaku menjadikan penyanyi Beyoncé sebagai panutan sehingga pernah datang ke sekolah dengan gaya rambut keriting khas sang bintang.

Pada kesempatan lain, ia bahkan mencoba potongan rambut undercut atau dua blok dengan bagian samping yang dicukur pendek. Penampilan yang dianggap tidak biasa itu diduga menjadi salah satu alasan dirinya mengalami perundungan.

Tsuki mengungkapkan bahwa selama dua tahun tersebut, ia bahkan tidak menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sedang dikucilkan. Ia pernah mengajak teman-temannya bermain setelah sekolah, tetapi selalu mendapatkan penolakan.

Ironisnya, ketika berjalan pulang sendirian, ia justru melihat mereka berkumpul dan bermain di taman. Saat mencoba bergabung, teman-temannya kembali mencari alasan untuk meninggalkannya.

Keadaan mulai berubah ketika Tsuki memasuki sekolah menengah pertama. Kepribadiannya yang ceria dan terbuka membuatnya lebih mudah mendapatkan teman, bahkan dari sekolah lain.

Namun, beberapa orang yang dahulu mengucilkannya masih kerap membicarakan dirinya di belakang. Kali ini, Tsuki memilih tidak tinggal diam. Ia mengajak mereka pulang bersama satu per satu dan secara langsung meminta agar mereka berhenti membicarakannya di belakang.

Tsuki juga menceritakan bahwa ibunya berperan penting dalam membangun rasa percaya dirinya. Sang ibu pernah mendorongnya untuk berusaha menjadi lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan diri. Tsuki kemudian semakin giat berlatih menari hingga kemampuannya mulai dikenal.

Kisah yang dibagikannya kepada Kian84 ini memperlihatkan perjalanan Tsuki menghadapi pengalaman sulit masa kecil sekaligus keberaniannya untuk membangun kepercayaan diri.