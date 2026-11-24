JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari A2O LITE. Vora harus menjalani operasi setelah didiagnosis mengalami radang usus buntu akut. Kondisi tersebut membuat sang idol untuk sementara waktu tidak dapat mengikuti sejumlah kegiatan grup yang telah dijadwalkan.

A2O Entertainment menjelaskan bahwa Vora mendatangi rumah sakit setelah mengalami sakit perut secara tiba-tiba. Setelah menjalani pemeriksaan medis, ia dinyatakan mengalami apendisitis akut dan harus menjalani tindakan operasi. Informasi tersebut kemudian diberitakan oleh Soompi.

Akibat kondisi kesehatannya, Vora dipastikan tidak dapat mengikuti sesi pra-rekaman program Arirang TV bertajuk K-POPCON. Agensi menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar yang telah menantikan penampilan grup tersebut.

Meski demikian, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesehatan dan proses pemulihan Vora sebagai prioritas utama.

A2O Entertainment juga menyampaikan akan memberikan perhatian penuh agar Vora mendapatkan waktu istirahat dan pemulihan yang cukup.

Agensi berharap sang idol dapat kembali menyapa penggemar dalam keadaan sehat. Namun, hingga pengumuman tersebut disampaikan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti kepulangannya ke aktivitas grup.

Vora merupakan anggota A2O LITE, girl group beranggotakan sembilan orang yang berada di bawah naungan A2O Entertainment.

Grup ini memulai debut pada 13 Oktober 2026 melalui single perdana berjudul NEON. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian setelah lagu debut tersebut berhasil mencapai posisi puncak Melon Top 100 hanya sehari setelah dirilis.

Untuk sementara, penggemar diharapkan memberikan ruang bagi Vora untuk beristirahat dan memulihkan kondisinya. Dukungan serta doa dari para penggemar tentu menjadi penyemangat tersendiri bagi sang idol agar dapat kembali beraktivitas bersama A2O LITE setelah dinyatakan pulih.