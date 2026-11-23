JawaPos.com – Sejumlah tokoh perfilman internasional, termasuk Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Michael Moore, dan Barry Jenkins, bersatu menyuarakan dukungan terhadap sutradara asal Iran, Jafar Panahi.

Dilansir dari laman Variety pada Minggu (22/11), Dukungan tersebut disampaikan melalui sebuah pernyataan terbuka yang telah ditandatangani sekitar 200 individu dan lembaga perfilman, termasuk pimpinan Festival Film Venesia dan Berlin.

Para bintang Hollywood tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan mengenai hukuman penjara selama lima tahun satu bulan yang dijatuhkan Pengadilan Revolusi Teheran kepada Panahi, disertai penyitaan aset, pembekuan rekening bank, serta larangan bepergian dan menggunakan media sosial selama dua tahun.

Pernyataan tersebut diprakarsai oleh Koalisi Internasional untuk Pembuat Film yang Berisiko bersama sejumlah sineas dari Amerika Serikat dan Eropa sebagai bentuk protes terhadap tindakan hukum yang menimpa Panahi.

Sejumlah sutradara lain yang turut memberikan dukungan di antaranya Kleber Mendonça Filho, Laura Poitras, Rithy Panh, Lucrecia Martel, dan Jacques Audiard, serta pimpinan berbagai festival film internasional.

Banyak yang beranggapan bahwa menilai karya-karya Panahi selama tiga dekade terakhir telah berperan penting dalam memperkenalkan budaya dan kehidupan masyarakat Iran kepada dunia melalui film seperti The White Balloon, Taxi, No Bears, dan It Was Just an Accident.

Dalam pernyataan tersebut, para tokoh perfilman mendesak Pengadilan Revolusi Teheran untuk mencabut seluruh tindakan hukum yang berujung pada penghukuman dan pemenjaraan Panahi.

Publik juga meminta pemerintah Iran menghormati kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah ditandatangani negara tersebut.