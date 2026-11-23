JawaPos.com – Aktris Jennifer Lawrence kembali bertemu dengan rekan mainnya dalam waralaba film The Hunger Games, Josh Hutcherson, pada pemutaran perdana dunia film Sunrise on the Reaping di New York City.

Dilansir dari laman Variety pada Minggu (22/11), Lawrence dan Hutcherson tampil bersama di karpet merah dan berpose di hadapan awak media, lebih dari satu dekade setelah menyelesaikan rangkaian promosi empat film The Hunger Games.

Pertemuan tersebut menjadi momen reuni bagi Lawrence dan Hutcherson yang sebelumnya dikenal melalui peran Katniss Everdeen dan Peeta Mellark.

Pemutaran perdana tersebut juga dihadiri sejumlah pemeran lama The Hunger Games, termasuk Elizabeth Banks, Amandla Stenberg, Jena Malone, dan Willow Shields.

Selain itu, Rachel Zegler dan Tom Blyth turut hadir setelah membintangi film prekuel The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes pada 2023.

Kehadiran para pemeran dari berbagai generasi tersebut semakin memperkuat suasana reuni dalam perayaan terbaru waralaba film tersebut.

Sebelumnya, Lawrence dan Hutcherson dikabarkan akan kembali memerankan Katniss dan Peeta melalui sebuah adegan dalam Sunrise on the Reaping, bersama Woody Harrelson yang juga kembali sebagai Haymitch.

Lawrence mengungkapkan bahwa proses syuting ulang bersama para pemeran lama terasa emosional, terutama karena mereka kembali bekerja dengan kru dan sutradara yang sama.