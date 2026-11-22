UeJawaPos.com - Sekitar 50 karyawan pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, belum diketahui keberadaannya pasca kebakaran hebat sejak Sabtu (21/11) sekitar pukul 17.00 WIB.

Hingga kini, tiga orang dinyatakan meninggal dunia, serta tujuh kantong jenazah telah dikirim ke rumah sakit untuk proses identifikasi.

Hingga kini 15 orang selamat dan empat orang mengalami luka-luka. Dua korban luka dibawa ke RS Hermina Ciruas dan dua lainnya dirawat di Klinik Modern.

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan menuturkan, pemadaman dan pendinginan masih berlangsung pada Minggu (22/11) karena beberapa titik api masih muncul.

Petugas belum bisa langsung masuk ke seluruh area secara leluasa akibat risiko bangunan dua lantai yang rawan runtuh.

"Berdasarkan keterangan dari HRD PT Fonusa ini setidaknya ada sekitar 50 orang karyawan yang belum diketahui keberadaannya," ujar Irjen Pol Hendra Kurniawan, Minggu (22/11).

"Hari ini setidaknya sudah ada tujuh kantong mayat yang sudah kita kirim ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten untuk dilakukan identifikasi," tambahnya.

Proses penanganan kebakaran membutuhkan waktu karena lokasi disebut sebagai tempat sumber energi sehingga pemadaman dan pendinginan harus dilakukan bertahap.

"Kondisi update hari ini masih ada beberapa titik yang masih muncul api dan perlu pemadaman sebelum nanti proses pendinginan," katanya.

Manajemen Perusahaan Sampaikan Komitmen Bertanggung Jawab

CEO PT Fonusa Agung Mulia Steven Erwin menyampaikan belasungkawa kepada para karyawan dan keluarga korban. Ia membenarkan peristiwa kebakaran terjadi pada Sabtu sore sekitar7 pukul 17.00 WIB.