JawaPos.com - Tim kuasa hukum Erin Wartia, mantan istri Andre Taulany, memutuskan mundur setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

Pengacara, Ramzy Sungkar dari Misyal & Partners mengungkapkan tiga alasan di balik keputusan tersebut, termasuk klien yang dinilai tidak jujur mengenai fakta perkara.

Ramzy menegaskan, pihaknya tidak lagi menjadi penasihat hukum Erin, baik untuk pendampingan litigasi maupun nonlitigasi.

Alasan pertama adalah Erin dinilai tidak kooperatif dalam menyikapi panggilan kepolisian. Tim kuasa hukum khawatir sikap tersebut dapat berujung pada tindakan penjemputan paksa dan memunculkan persoalan yang justru berpotensi menyalahkan penasihat hukumnya.

Alasan kedua berkaitan dengan keterbukaan Erin dalam menyampaikan fakta kejadian. Ramzy mengaku kliennya berulang kali menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan sebagaimana tuduhan pelapor dan merasa dirinya hanya difitnah.

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Namun, keterangan tersebut berbeda dengan informasi yang diperoleh tim kuasa hukum ketika mengonfirmasi status tersangka kepada penyidik.

"Saat kami mempertanyakan ke pihak kepolisian yang menangani perkara klien kami ini, kenapa klien kami ditersangkakan, jawaban dari pihak kepolisian dengan memperlihatkan bukti recorder/CCTV memang ada tindakan tersebut," jelas Ramzy, Sabtu (20/11).

Temuan tersebut membuat tim kuasa hukum merasa Erin tidak menyampaikan fakta secara jujur. Kondisi itu dinilai dapat menjadi kendala dalam menyusun pembelaan dan memperjuangkan kepentingan hukum klien.

Alasan ketiga, Ramzy mengungkapkan Erin disebut belum menyelesaikan kewajiban pembayaran jasa hukum kepada timnya. Meski mengaku tidak nyaman menyampaikan persoalan tersebut ke publik, dia menyebut hal itu turut menjadi pertimbangan pengunduran diri.

"Klien kami sampaikan saat ini masih belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kami," tulis Ramzy dalam pernyataan tersebut.