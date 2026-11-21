JawaPos.com - Erin Wartia, mantan istri komedian Andre Taulany dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART). Hal itu diungkap eks tim kuasa hukumnya dari Misyal & Partners.

Pengacara dari Misyal & Partners, Ramzy Sungkar menyebut informasi status tersangka Erin sudah sempat ditanyakan ke pihak kepolisian.

"Kami mempertanyakan kepihak kepolisian yang menangani perkara klien kami ini 'kenapa klien kami ditersangkakan?' Jawaban dari pihak kepolisian dengan memperlihatkan bukti recorder/CCTV memang ada tindakan tersebut," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (21/11).

Dengan adanya bukti itu, Ramzy menyebut bahwa pihaknya merasa dibohongi oleh Erin karena selama ini mengaku hanya difitnah.

"Jadi kami merasa saudari Erin tidak jujur kepada kami," ucapnya.

Hal itu kemudian berbuntut pada pengunduran diri Misyal & Partners mundur sebagai kuasa hukum Erin.

Sejumlah alasan lain adalah mulai dari sikap Erin yang dinilai tidak kooperatif hingga persoalan keterbukaan dalam menyampaikan fakta perkara.

Salah satu hal yang menjadi keberatan tim kuasa hukum adalah sikap Erin yang disebut tidak kooperatif dalam menyikapi panggilan kepolisian.

Mereka khawatir kondisi tersebut dapat berujung pada tindakan penjemputan paksa dan berpotensi menimbulkan persoalan yang justru dibebankan kepada penasihat hukum.

Ramzy juga mengungkapkan persoalan lain yang menjadi pertimbangan pengunduran diri, yakni kewajiban pembayaran jasa hukum yang disebut belum diselesaikan Erin.