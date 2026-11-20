JawaPos.com – Aktris Hollywood Anne Hathaway dikabarkan telah menyambut kelahiran anak ketiganya bersama sang suami, Adam Shulman.

Dilansir dari laman Independent pada Jum'at (20/11), Kabar tersebut mencuat setelah Hathaway tertangkap kamera sedang berjalan di kawasan New York dengan menggendong seorang bayi yang diduga merupakan anak ketiganya.

Dalam foto yang dipublikasikan TMZ, wajah bayi tersebut tidak terlihat karena tertutup gendongan berwarna cokelat, meskipun topi ungu dengan hiasan pompom tampak dikenakan sang bayi.

Hathaway dan Shulman telah membina rumah tangga sejak 2012 dan sebelumnya dikaruniai dua orang anak bernama Jonathan dan Jack.

Aktris berusia 44 tahun tersebut sebelumnya mengumumkan kehamilan ketiganya melalui unggahan Instagram pada Juni 2026 dengan memperlihatkan perkembangan perutnya.

Meski demikian, hingga kini perwakilan Hathaway belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar kelahiran anak ketiganya tersebut.

Di tengah kabar bahagia tersebut, Hathaway juga menjalani kesibukan di industri perfilman sepanjang 2026 dengan membintangi sejumlah produksi besar, termasuk The Devil Wears Prada 2, Mother Mary, The Odyssey, The End of Oak Street, dan Verity.

Sebelumnya, pemenang Academy Awards tersebut mengungkapkan bahwa perjalanan menjadi seorang ibu memberikan banyak pengalaman berharga, termasuk mengembangkan kesabaran, kebaikan, dan pemahaman terhadap diri sendiri.